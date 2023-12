Il 16 e il 17 dicembre 2023 il Museo Ferroviario Piemontese vi aspetta a Savigliano per festeggiare insieme l’avvicinarsi del Natale.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 in orario di apertura del Museo si effettueranno le consuete visite guidate, le corsette sulla draisina (pulmino su rotaia) e sul trenino del circuito esterno che, solo in occasione degli eventi natalizi, sarà trainato dalle locomotive a vapore Decauville “Bathala” tipo 020T250 e DuCroo&Braun tipo “Mallet” in scala 1:3, realizzate dal modellista Marco Schizzerotto. I prossimi appuntamenti con le corsette sul trenino a vapore sono già stati fissati per sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024.

Domenica 17 dicembre 2023 appuntamento alle ore 15 con le attività dedicate ai piccoli visitatori e alle loro famiglie in collaborazione con l’Associazione Voci di Mamme. Il programma prevede: visita guidata a misura di bambino, corsette sul trenino a vapore, racconti e laboratori creativi ispirati alla fiaba dello Schiaccianoci.

Costo ingresso: € 5 sia adulti che bambini (comprensivo della partecipazione a tutte le attività). Prenotazione obbligatoria ai numeri 348.7832848 e 340.7638585 o scrivendo a vocidimamme@gmail.com

Ricordiamo inoltre che nel mese di dicembre e durante le festività natalizie il Museo sarà aperto al pubblico sabato (ore 14.30-17.30) e domenica (ore 10-12.30 e 14.30-17.30) con apertura straordinaria il 6 gennaio al mattino; chiuso il 24, 25, 26, 31 dicembre e il 1 gennaio.

Per maggiori informazioni consultare le pagine social del Museo Ferroviario Piemontese e il sito www.museoferroviariopiemontese.it

Per prenotazioni https://www.ticket.it/musei/evento/museo-ferroviario.aspx