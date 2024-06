Iscrizioni per il campo estivo 2024

Pure quest’anno abbiamo organizzato il nostro campo estivo 2024 insieme al Gruppo Archeologico Ionico (GAI), con il quale collaboriamo attivamente da anni, in un’area di grande interesse archeologico e a pochi passi dallo splendido Mar Ionio!

Parteciperemo alla campagna di indagine e valorizzazione dei siti di località Chiaro, nel comune di Sellia Marina (CZ), sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.

Il progetto per il campo estivo 2024 prevede la continuazione degli scavi di un’area produttiva di età romana e al contempo la manutenzione della vicina necropoli altomedievale. Si procederà alla pulizia dei siti, al diserbo e al ripristino delle staccionate. L’attività di scavo riguarderà gli ambienti produttivi riferibili ad una villa rustica sviluppatasi in età repubblicana, in seguito abbandonati e riutilizzati anche come spazio necropolare in età tardo antica e altomedievale.

Sono previsti tre turni (max 25 pp ciascuno, età minima 16 anni):

I turno – dal 07-07 al 20-07

II turno – dal 21-07 al 03-08

III turno – dal 04-08 al 17-08

Costo: € 500 (comprende vitto, alloggio e trasporti in zona) + € 20 da versare al GAT come spese fisse di segreteria. Il campo va prenotato entro metà giugno.

La partecipazione è riservata ai soci del Gruppo Archeologico Torinese. Ci si può iscrivere versando la quota (comprensiva di assicurazione contro gli infortuni) di € 27 per gli under 18, € 30 per gli under 26 e i famigliari di soci, € 35 per tutti gli altri.

I partecipanti saranno alloggiati in un bed&breakfast del luogo, con camere, bagni e docce in comune. Pranzo e cena saranno a cura del GAI.

L’orario di lavoro va dalle ore 8 alle ore 14, con una pausa a metà mattina. Il pomeriggio si trascorre al mare, mentre nei week-end sono previste visite presso alcuni dei siti di maggiore interesse del comprensorio.

Il viaggio per e da Sellia Marina è a carico del partecipante: la stazione ferroviaria è quella di Catanzaro Lido, mentre l’aeroporto è quello di Lamezia Terme.

L’Organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o malattie che potrebbero verificarsi a causa del mancato utilizzo da parte del partecipante delle adeguate protezioni da utilizzarsi durante le attività del campo o per l’assenza della vaccinazione anti-tetanica o di qualsiasi altra vaccinazione.

Per ulteriori informazioni contattare la ns. segreteria al 388.8004094