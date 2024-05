Sestriere: grande partecipazione all’incontro con gli esercenti promosso dal Comune in collaborazione con la Sestrieres S.p.a

Giovedì 16 maggio l’Amministrazione Comunale di Sestriere ha tenuto, presso la sala del consiglio, una riunione operativa condivisa con la Sestrieres S.p.a ed il Consorzio Turismo Sestriere per fare il punto, in chiave turistica, su passato, presente e futuro.

Più che raddoppiata, rispetto al medesimo incontro tenutosi lo scorso anno, l’adesione da parte di commercianti, esercenti, scuole di sci, sci club ed operatori turistici al punto che, il prossimo anno, bisognerà pensare di organizzare la riunione in una location decisamente più capiente. Un bel segnale di coesione, a tutti i livelli, tra tutte le componenti che si sono dette pronte a collaborare per migliorare sempre più l’accoglienza e l’offerta turistica di Sestriere e della Vialattea.

Il Sindaco di Sestriere ha introdotto l’Ing. Giovanni Brasso, Presidente della Sestrieres S.p.a., il Direttore Generale Luisella Bourlot ed anche Massimo Bonetti, Presidente del Consorzio Turismo Sestriere ringraziandoli per il loro prezioso contributo apportato alla riunione. Ringraziamenti estesi poi anche a tutti gli esercenti ed i partecipanti che hanno seguito con grande interesse i tanti aspetti toccati nel corso dell’incontro.

Nel corso del suo intervento l’Ing. Giovanni Brasso ha sottolineato come la stagione invernale appena conclusa sia stata tutto sommato positiva per Vialattea, considerando una prima parte condizionata dalle bizzarrie del meteo: dal caldo alla scarsità di precipitazioni nevose. In particolare Sestriere è stata la stazione della Vialattea che ha risentito meno di questi capricci climatici grazie anche al rinnovamento del primo lotto dell’innevamento programmato che ha riguardato l’area dell’Alpette. Come annunciato da tempo, Luisella Bourlot ha ricordato che in estate sono in programma i lavori del secondo lotto dell’innevamento programmato che interesserà l’ultimazione della zona Alpette e in maniera importante la parte bassa dell’area Banchetta sino a Borgata.

Ed a proposito di estate, Vialattea ha confermato il calendario apertura degli impianti con la Telecabina Sestriere-Fraiteve che entrerà in esercizio nei week end del 13-14 luglio; 20-21 luglio; 27-28 luglio. E poi ancora tutti i giorni dal 3 al 25 agosto e nel week end 31 agosto – 1 settembre 2024. La telecabina consentirà di collegare Sestriere a Sauze d’Oulx dove saranno aperte due seggiovie per una mini Vialattea su cui si punta molto per rendere più fruibili le nostre montagne anche durante la stagione estiva, ottimizzando collegamenti per muoversi a piedi e con la bici al seguito all’insegna di un turismo sempre più “immersivo ed esperienziale” tra le due località del comprensorio.

Un altra novità riguarda lo Sci d’Erba con tecnici e allenatori FISI impegnati nell’allestire a Borgata Sestriere l’area dedicata a questa disciplina che sarà a disposizione, a luglio ed agosto, di coloro che vorranno calzare gli sci “cingolati” messi a disposizione in loco, assieme a tutta l’attrezzatura necessaria, da parte degli organizzatori.

Il Sindaco di Sestriere ha poi riassunto gli eventi principali, di un fitto calendario estivo che si aprirà all’insegna delle due ruote con il ciclismo con la Gran Fondo Sestriere-Colle delle Finestre e l’Assietta Legend di mountain bike, intervallate dal passaggio del Tour de France.

Il 2 luglio la Grande Boucle, con la tappa Pinerolo-Valloire transiterà ai 2035 metri d’altitudine del Colle del Sestriere con un Gran Premio della Montagna intitolato, su richiesta del Comune più alto d’Italia, a due leggende del ciclismo: Fausto Coppi e Claudio Chiappucci. Spazio poi al ritorno del meeting internazionale di atletica High Speed League last chance per atleti nazionali e stranieri a caccia di record e della performance necessaria per ottenere il pass alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Per i motori cresce l’attesa per In Moto Oltre le Nuvole, la cronoscalata per vetture d’epoca Cesana-Sestriere, ed i raduni auto e moto promossi dalla Pro Loco Sestriere. E poi ancora la festa per i 100 anni della cappella della Regina Pacis, la seconda edizione del Mountain Festival Fitness Sestriere. Tanti gli incontri letterari e culturali, tra cui spicca la 13a edizione del Sestriere Film Festival, rassegna divenuta ormai di riferimento a livello internazionale, ed anche a molti altri appuntamenti ludici per grandi e piccini.

Il tutto parallelamente ad importanti investimenti sul territorio con il Comune pronto per avviare i lavori del PNRR che interesseranno l’area del Centro Sportivo di Strada Azzurri d’Italia ed anche la Piscina Comunale che aprirà nei mesi di luglio e agosto 2024. Piscina che, grazie all’attivazione del Credito Sportivo, è al centro di un progetto che porterebbe trasformare la stessa in un centro benessere, una spa condivisa.

Tornando alla prossima stagione invernale Vialattea ha annunciato che piste e impianti del comprensorio apriranno il prossimo 6 dicembre 2024 per chiudere poi il 13 aprile 2025. Anche se ancora in attesa dell’ufficialità da parte della FIS, cresce l’aspettativa per il ritorno della Coppa del Mondo di Sci Alpino. Ed a proposito di grandi eventi invernali Sestriere accoglierà le prove di sci alpinismo delle Universiadi 2025 ed anche i Mondiali Special Olympics 2025, eventi di primo piano in linea con il motto “Sestriere, una montagna di sport”.