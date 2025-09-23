Memo4EU – Viaggio nei luoghi della memoria

Opportunità per giovani 18 -25 anni – Memo4EU, un progetto europeo della Città metropolitana di Torino per approfondire la storia, la memoria, la democrazia e i valori europei, per riflettere sul passato e affrontare il presente il futuro dell’Europa.

Fulcro del progetto il Viaggio nei luoghi della memoria con visita ai campi di concentramento e sterminio di Polonia, Austria e Repubblica Ceca.

È prevista una quota di partecipazione di 130 €, che copre ciclo formativo, viaggio, alloggio e assicurazione.

A chi si rivolge: giovani tra 18 e 25 anni, residenti o domiciliati in Torino e provincia con un livello di inglese almeno B2

Per iscriversi compilare il form a questo link.

Scadenza iscrizioni 28 settemhbre 2025

Info sul progetto a questa pagina.