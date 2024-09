Torna la “Sagra della Patata” a Sauze d’Oulx domenica 22 settembre, con Mercatino dei Produttori locali.

Torna per valorizzare uno dei prodotti De.Co. del Comune di Sauze d’Oulx, una delle eccellenze dell’intero arco alpino. E torna con la formula che tanto successo ha avuto negli ultimi tre anni, ovvero la sagra itinerante lungo il Centro Storico del paese.

Una formula vincente, ideata e realizzata in collaborazione con la Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx ed il Consorzio Fortur.

E così anche quest’anno la “Sagra della Patata” avrà nuovamente il suo menù tipico servito nei locali di Sauze d’Oulx che hanno aderito all’iniziativa.

Ad arricchire di prodotti gastronomici la sagra sarà, come sempre, l’esposizione e vendita delle Patate di Montagna De.Co. e degli altri prodotti tipici locali avverrà lungo via Monfol e slargo Derby.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi ancora una volta rimarca la formula vincente della sagra itinerante: “Quando tre anni or sono era balenata l’idea di trasformare la sagra della patata da evento localizzato al parco giochi in sagra itinerante ci fu un po’ di dibattimento. Questo perché la sagra al parco giochi era ormai una consuetudine e quindi aveva già tutta una serie di persone affezionate, tant’è che si organizzavano anche dei bus per l’evento. Ma l’idea di coinvolgere i locali di Sauze d’Oulx stuzzicava alquanto. E così si provò la nuova formula che, a conti fatti, si è rivelata azzeccatissima. Siamo contenti che si prosegua in questa direzione perché c’è il coinvolgimento dei ristoratori locali e al contempo possiamo valorizzare anche il nostro bellissimo centro storico, che si presta perfettamente a questo genere di iniziative, come avviene ormai da alcuni anni con l’altra nostra sagra di punta che è quella dei Gofri. Ringrazio sin d’ora tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione dell’evento e ringrazio i ristoratori che hanno dato la loro disponibilità ad essere parte centrale della sagra. Non mi resta che invitare tutti a Sauze d’Oulx per trascorrere una bella giornata nel nostro paese degustando uno dei prodotti d’eccellenza del nostro territorio. Mi preme altresì rassicurare che in caso di maltempo la sagra si svolgerà ugualmente con la possibilità di pranzare presso la tensostruttura allestita nel parco giochi”.

Programma di domenica 22 settembre con la “Sagra della Patata” e Mercatino dei Produttori Locali

Il menù itinerante prevede il via da piazza Assietta, dove al gazebo della Pubblica Assistenza verrà rilasciato il buono per il percorso enogastronomico con in aggiunta la bottiglietta d’acqua, il calice per il vino.

Per info e prevendite ci si può rivolgere all’Ufficio del Turismo di viale Genevris 0122858009 e info.sauze@turismotorino.org

I prezzi: il menù adulti in prevendita all’Ufficio del Turismo è fissato a 23 euro che diventano 25 euro il giorno della sagra in piazza Assietta presso il gazebo della Pubblica Assistenza, mentre il menù bimbi (costituito quest’anno da gnocchi al sugo o formaggio, crostatina ed acqua o bibita) è fissato a 12 euro fino ai 10 anni computi.