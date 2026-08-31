Ottava “Sagra della Patata” a Villastellone

L’Associazione Agricoltori e Allevatori di Villastellone in collaborazione con la Proloco di Villastellone, presenta l’VIII edizione della “Sagra della Patata”, una manifestazione che dal 18 al 20 settembre nel centro del paese proporrà eventi ed appuntamenti già conosciuti ed alcuni nuovi, nel solco della della tipica tradizione contadina, dedicati ad un pubblico di famiglie e giovani.

Per tre giorni dunque, a chiusura della stagione estiva e per dare il benvenuto all’autunno, Villastellone accoglierà i visitatori che nelle scorse edizioni hanno dimostrato un interesse crescente per questa Sagra, il cui cuore pulsante sarà come sempre il Villaggio Proloco presso la tensostuttura del PalaRane: qui diverse Proloco delle Provincie piemontesi, ognuna nel suo stand farà degustare al pubblico i propri menu a base di prodotti rigorosamente locali, per valorizzare e far conoscere sempre meglio le specialità tipiche del territorio del Distretto del Cibo Chierese- Carmagnolese.

Dunque appuntamento fisso al PalaRane (a partire dalle ore 19) venerdì 18 e sabato 19 settembre a cena (venerdì musica live con Mambo Jambo e Divina Show; sabato dj set “Tutti a 90” ); domenica dalle ore 12 gran finale a pranzo!

Sempre domenica 20 settembre altro evento confermato è la Camminata Gastronomica “Gustiamoci il Pianalto”, appuntamento molto apprezzato nelle precedenti edizioni e che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 220 persone iscritte.

Il percorso a piedi si snoda sul territorio del Pianalto, lungo un anello con partenza dal centro di Villastellone e proseguimento per oltre 5 km fra zone abitate e periferia con alcune soste: merenda contadina, degustazione di prodotti di aziende locali, dimostrazione della raccolta delle patate e presenza lungo il percorso di sculture di paglia realizzate dagli agricoltori associati. Anche questo è diventato ormai un evento fisso, reso possibile grazie alla collaborazione con diverse Associazioni del territorio con i loro volontari, oltre ovviamente a quelli del’Associazione Agricoltori che sono il vero punto di forza di tutti e tre i giorni della Sagra.

Dalle ore 9 di domenica e per tutta la giornata, il centro di Villastellone sarà costellato da circa 70 espositori provenienti da tutto il Piemonte, che esporranno le loro creazioni hobbistiche artigianali, affiancando i produttori agricoli locali.

Ma come detto l’edizione del 2026 porta con sé anche alcune piacevoli novità: giovedì 17 settembre dalle ore 20.30 una serata di anteprima “Aspettando la Sagra” al Cinema Jolly con proiezione del documentario “Innesti” e la presentazione del libro “Macaco”; domenica 20 settembre l’esposizione di Fiat 500 d’epoca, modellismo agricolo con un allestimento speciale dedicato alla sagra e buona musica con i balli occitani dei Destartavelà.