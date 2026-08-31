Cesana Torinese: “Ciau Ciau Estate”, poi domenica tornano i motori

Sarà un fine settimana nel segno del passaggio dall’estate all’autunno quello del 5 e 6 settembre a Cesana Torinese, con la Pro Loco che sabato sera chiuderà ufficialmente il calendario degli appuntamenti estivi e, il giorno successivo, con il ritorno dei motori sulle strade dell’Alta Valle di Susa.

Si comincia sabato 5 settembre, dalle ore 17, in piazza Vittorio Amedeo, con “Ciau Ciau Estate”, l’appuntamento organizzato dalla Proyoung Pro Loco Cesana per salutare residenti, villeggianti e turisti al termine di una stagione ricca di iniziative.

Un pomeriggio che proseguirà nella serata tra sapori piemontesi, gofres, bevande, musica e convivialità, per chiudere insieme il calendario estivo e dare appuntamento alla prossima stagione. Un ultimo momento di incontro prima di guardare già all’inverno e alle prossime opportunità di vivere Cesana.

Il Presidente della Pro Loco Luciano Reymond invita alla festa finale. “Vogliamo salutare l’estate con una serata semplice, pensata soprattutto per stare insieme e ringraziare tutti coloro che hanno scelto Cesana in questi mesi, partecipando alle nostre iniziative. Sabato sarà l’occasione per ritrovarci e darci appuntamento all’inverno”.

Domenica 6 settembre, invece, spazio alle quattro ruote con la 27ª edizione dell’evento di regolarità per auto storiche, classiche e sportive, organizzato dal Piemonte Club Veteran Car.

La manifestazione, nata nel 1997, ripropone il fascino del percorso legato alla storica Cesana-Sestriere, con la partenza fissata anche quest’anno a Cesana Torinese. Un appuntamento che chiude idealmente la stagione degli eventi estivi e riporta sulle strade della valle gli appassionati di auto d’epoca.

Il programma prevede dalle 8.30 l’arrivo delle vetture in via Roma. Alle 10.30 le auto si trasferiranno in piazza Vittorio Amedeo, da dove prenderà il via il primo concorrente diretto verso Sestriere.

Alle 12 le vetture saranno quindi esposte al pubblico sul Piazzale Agnelli di Sestriere, offrendo agli appassionati e ai curiosi la possibilità di vedere da vicino le auto protagoniste della manifestazione. La giornata si concluderà alle 17 con le premiazioni.

“È un fine settimana che fotografa bene il passaggio tra due stagioni – commenta il sindaco di Cesana Torinese Daniele Mazzoleni –. Sabato salutiamo l’estate con la Pro Loco e domenica lasciamo spazio alla tradizione motoristica, che da sempre rappresenta un elemento importante per Cesana e per l’Alta Valle. La manifestazione del Piemonte Club Veteran Car è ormai un appuntamento consolidato e siamo lieti di accogliere nuovamente gli equipaggi e il pubblico degli appassionati”.