Screening gratuiti a Muriaglio di Castellamonte

La Società di Mutuo Soccorso Agricola e Operaia di frazione Muriaglio di Castellamonte (To) rinnova l’appuntamento con prevenzione, solidarietà e mutualità e organizza per sabato 19 settembre 2026 “La giornata della Salute e della Prevenzione” presso i locali Smsao in Piazza della Fontana.

Al mattino, dalle 10 alle 12.30, Mass Training BLS-D: un corso pratico aperto alla cittadinanza sulle tecniche di rianimazione cardio polmonare e l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico DAE, organizzato in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana, comitato di Castellamonte Odv.

Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, sarà dedicato a consulenze specialistiche personalizzate in collaborazione con il Centro di Medicina integrata “Crea Salute” e lo studio oftalmologico “Surgy Medica” con il cardiologo Umberto Annone, il chinesiologo e osteopata Marco Savio (Crea Salute), la gastroenterologa Ylenia Marten Canavesio, la psicoterapeuta Cinzia Nardelli (Crea Salute), l’ortottista Maria Pia Ghiringhello (Surgy Medica), e gli infermieri Fabrizio Bernardi Gra, Stefania Frasca Pozzo ed Erika Pinzi.

La giornata di screening arriva dopo “Gli aperitivi della Salute”, proposti a luglio presso la sala del ristorante La Terrazza: due serate informative in cui con relatori medici, infermieri e dietisti specialisti nel settore si è parlato di diabete e scompenso cardiaco.

Presso la “Art Gallery” di piazza della Fontana proseguono intanto, una volta al mese, su prenotazione segnandosi sull’apposito tabellone, le mattinate dedicate ai prelievi di routine del sangue. Il punto prelievi è attivo in collaborazione con lo studio infermieristico Aiopp.

Inoltre, grazie alla collaborazione con la Cri di Castellamonte, si tengono corsi biennali di BLS-D che rilasciano un attestato ufficiale. Completa l’offerta per la comunità il defibrillatore Dae, donato dalla Smsao e messo a disposizione della cittadinanza.