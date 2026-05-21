Carmagnola presenta il nuovo progetto diffuso “Connessioni”

Il Comune di Carmagnola trasforma il percorso partecipato costruito con associazioni, scuole, istituzioni culturali e realtà del territorio in occasione della candidatura a Capitale Italiana del Libro 2026 in “Connessioni”, nuovo progetto diffuso di inclusione sociale e benessere della comunità.

Un percorso condiviso e in continua evoluzione che, da maggio 2026 alla primavera 2027, proporrà iniziative partecipative, incontri, spettacoli, laboratori, letture e attività rivolte a diverse fasce della popolazione, con l’obiettivo di rafforzare relazioni, partecipazione e senso di comunità attraverso il coinvolgimento attivo del territorio.

Dall’esperienza della candidatura di Carmagnola a Capitale Italiana del Libro 2026 nasce “Connessioni”, il nuovo progetto diffuso promosso dal Comune, con il sostegno della Regione Piemonte, che dal 23 maggio 2026 all’aprile 2027 coinvolgerà associazioni, scuole, enti del Terzo Settore e realtà cittadine in un ampio programma di iniziative dedicate alla partecipazione, alle relazioni sociali e al benessere della comunità.

Il progetto rappresenta la prosecuzione concreta del percorso condiviso avviato con il dossier di candidatura al titolo nazionale promosso dal Ministero della Cultura, costruito attraverso il coinvolgimento di cittadini, associazioni e realtà del territorio. Un’esperienza che, anche dopo la mancata proclamazione di Carmagnola, l’Amministrazione comunale aveva dichiarato di voler trasformare in un’eredità concreta e duratura per la città.

Presentato nella Sala Consiliare del Comune, “Connessioni” coinvolge ventotto realtà associative della città e propone un calendario diffuso di incontri, laboratori, momenti di socializzazione, attività teatrali, musicali e letterarie, iniziative intergenerazionali e percorsi partecipativi rivolti a tutte le fasce della popolazione, con particolare attenzione alle relazioni umane, all’inclusione e al contrasto dell’isolamento sociale.

“Con la candidatura a Capitale Italiana del Libro abbiamo costruito un percorso che ha coinvolto profondamente la città e tante realtà del territorio – ha dichiarato il Sindaco Ivana Gaveglio – Fin dall’inizio avevamo detto che quel lavoro non sarebbe andato disperso, indipendentemente dall’esito finale. “Connessioni” nasce proprio da questa volontà: valorizzare il patrimonio di relazioni, idee e partecipazione emerso durante quel percorso e trasformarlo in iniziative concrete capaci di rafforzare il senso di comunità e creare nuove occasioni di incontro e condivisione”.

“La candidatura a Capitale Italiana del Libro non è stata per Carmagnola un episodio isolato, ma l’inizio di un percorso che ha rafforzato relazioni, collaborazione e partecipazione tra tante realtà del territorio – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore Alessandro Cammarata –. Con “CONNESSIONI” vogliamo dare continuità a quel lavoro condiviso, valorizzando la straordinaria rete composta da associazioni, volontariato, scuole e Terzo Settore che ogni giorno contribuisce alla crescita della nostra comunità.

Il progetto nasce proprio dalla volontà di non disperdere il patrimonio di idee, relazioni ed esperienze costruito durante la candidatura, trasformandolo in iniziative concrete capaci di creare occasioni di incontro, inclusione sociale e dialogo tra generazioni diverse. Carmagnola ha dimostrato di possedere energie, competenze e sensibilità importanti: “Connessioni” vuole essere uno spazio aperto nel quale queste realtà possano continuare a collaborare e costruire comunità insieme”.

Il calendario presentato rappresenta una prima programmazione del progetto, destinata ad ampliarsi ulteriormente nei prossimi mesi con la definizione di nuovi appuntamenti e il possibile coinvolgimento di ulteriori realtà associative e del territorio. “Connessioni” è infatti pensato come un percorso aperto e partecipato, in continua evoluzione, costruito attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale, scuole, enti del Terzo Settore e associazioni cittadine.

Il programma prenderà il via sabato 23 maggio al Salone Antichi Bastioni con la rappresentazione teatrale “Incontro con i supereroi e le principesse”, iniziativa organizzata da O.A.M.I. Carmagnola ODV – Opera Assistenza Malati Impediti, realtà impegnata nell’ambito della disabilità e collegata al progetto Casa Roberta, struttura residenziale per ragazzi con disabilità. L’iniziativa vedrà la partecipazione del gruppo dell’associazione NIDA, realtà impegnata in attività solidali e di sensibilizzazione attraverso spettacoli, incontri e visite ai bambini malati con costumi di supereroi e principesse.

A partire dal 29 maggio 2026 prenderà inoltre il via al Museo Civico Navale il ciclo “Incontri al quadrato”, promosso da I Delfini ODV nei giorni 29 maggio, 19 giugno, 17 luglio, 25 settembre, 27 novembre e 18 dicembre 2026. Gli appuntamenti saranno occasioni di divulgazione, incontro e valorizzazione del patrimonio custodito dal Museo Civico Navale e delle attività promosse dalle realtà associative coinvolte. Gli “Incontri al quadrato” coinvolgeranno realtà di altre regioni e verranno condivide online su YouTube.

Giovedì 11 giugno al Parco La Vigna è in programma “Se leggi forte, sei forte”, appuntamento promosso da UNITRE Carmagnola con la collaborazione di Pro Natura e Gruppo Teatro Carmagnola. L’iniziativa intende valorizzare la lettura ad alta voce come strumento di ascolto, partecipazione e crescita espressiva, in un contesto sociale sempre più povero sul piano della comunicazione e delle relazioni.

Dal 13 al 21 giugno 2026 l’ingresso della Biblioteca Civica ospiterà la mostra di pittura “Carnet de voyage: canapa, una storia carmagnolese”, organizzata dall’associazione culturale Il Carmagnolese con la collaborazione dell’associazione Centro Artistico Culturale. L’esposizione proporrà un percorso di 15 tavole dedicato alla memoria e all’identità del territorio attraverso la storia della canapa, coltivata per secoli nelle campagne carmagnolesi e legata alla lavorazione della fibra e alla produzione di corde e manufatti che hanno caratterizzato per lungo tempo l’economia locale.

Sempre Il Carmagnolese proporrà nell’autunno 2026, al Salone Antichi Bastioni, “Roberto Mantovani racconta il Monviso”, con la collaborazione del CAI Club Alpino Italiano, e fra l’inverno 2026 e la primavera 2027 la rassegna letteraria di due giorni “Storie locali, narrazioni globali”, che intende creare un momento di dialogo tra autori, pubblicazioni legate al territorio, narrativa e poesia locale, valorizzando il confronto culturale e la partecipazione del pubblico.

Il 25 giugno 2026 alla Locanda Casa Cavassa si svolgerà un momento di socializzazione fra tutti i volontari partecipanti al Forum delle associazioni, a cura dell’associazione Angeli di Ninfa. L’iniziativa sarà curata dai ragazzi autistici e disabili dell’associazione con l’obiettivo di stimolare autonomia personale, relazioni sociali e partecipazione attiva alla vita della comunità.

Accanto agli appuntamenti calendarizzati, “Connessioni” comprenderà inoltre numerose attività continuative dedicate al benessere relazionale, alla partecipazione e all’inclusione sociale.

L’AMA – Associazione Malati di Alzheimer ODV-ETS realizzerà all’Oratorio della Chiesa di San Giovanni “Palestra per la mente: letture e ricordi” e, presso Casa Cavassa, “Alzheimer cafè: un libro per riflettere e sfatare i miti sulla vecchiaia”, iniziativa che coinvolgerà anche il Gruppo Teatro Carmagnola. Le attività saranno dedicate al coinvolgimento di anziani con problemi di Alzheimer e demenza senile attraverso percorsi di lettura condivisa, memoria e socializzazione, con il supporto di professionisti e volontari dell’associazione, Gli incontri saranno aperti alla cittadinanza come momenti di informazione, confronto e sensibilizzazione sui temi dell’invecchiamento e della fragilità.

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale Baldessano – Roccati svilupperà inoltre “Labyrinth – Notte dei licei”, progetto teatrale che si svilupperà attraverso laboratori, attività teatrali e restituzioni pubbliche che avranno nella “Notte dei Licei” il proprio momento centrale, con ulteriori rappresentazioni previste anche presso il futuro Teatro Pio Bertalmia e nell’ambito del Festival del Teatro Classico di Torino 2027.

FA.VOL.HA. ODV, Famiglie e Volontari per l’Handicap, proporrà “Cultura come cura”, con uscite mensili per visitare musei e siti storici, e “Esperienza di autonomia”, gita annuale di due o tre giorni fuori regione finalizzata ad accrescere le competenze sociali degli utenti dell’associazione. Le attività saranno progettate per favorire accessibilità culturale, inclusione sociale e partecipazione attiva attraverso percorsi guidati e momenti di mediazione dedicati anche alla riduzione delle barriere cognitive e fisiche.

Dopo l’estate, l’Associazione Carmagnola APS proporrà presso il Centro Sociale di via De Gasperi un concerto con l’associazione musicale Saxmania, in programma l’11 settembre 2026 alle ore 21, e una serata di teatro con il coinvolgimento dell’associazione culturale J’Amis del Teatro di Carmagnola tra settembre e ottobre 2026.

Il Circolo Unione Familiare Edera organizzerà invece “Merende avventurose: adotta un nonno”, iniziativa in programma presso il Circolo Unione Familiare Edera di San Bernardo nei giorni 26 settembre, 10 ottobre e 14 novembre 2026. Il progetto nasce con l’obiettivo di trasformare il Circolo Edera in un luogo di incontro attivo tra generazioni, attraverso letture animate, merende condivise e piccoli laboratori nei quali il “saper fare” degli anziani incontra la creatività dei più piccoli.

A partire da ottobre 2026, l’Istituto Comprensivo Carmagnola I darà il via a “Piccoli Ciceroni crescono”, percorso da sviluppare con quattordici lezioni e con la collaborazione dell’associazione Segnodisegno.

Tra ottobre e dicembre 2026 la LAV – Sede di Carmagnola proporrà in Biblioteca Civica la presentazione del libro “La politica degli animali” con l’autore Gianluca Felicetti, mentre domenica 8 novembre 2026, nel centro storico cittadino, realizzerà letture animate, workshop e coreografie per bambini dedicate all’approccio empatico con gli animali, con la collaborazione di Essenza Danza e Gruppo Teatro Carmagnola.

Nella prima settimana di novembre, in concomitanza con la Settimana Nazionale della Protezione Civile, Emergenza Radio inaugurerà “eQquilibri”, biblioteca virtuale tematica dedicata ai temi della prevenzione, della gestione dei rischi e della cultura di protezione civile.

L’associazione I Delfini ODV domenica 8 novembre 2026 curerà “Inaugurazione Ponte 2” presso la Casa di Riposo Umberto I di Savoia e un incontro in Biblioteca Civica con Marco Valle, oltre alle “Letture in R.S.A.”, previste tra novembre e dicembre 2026 per un totale di sei appuntamenti. Tutte le iniziative saranno realizzate con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia “G. Dominici” di Carmagnola.

Il programma proseguirà tra novembre e dicembre con “Natale per Tutti”, iniziativa della Fondazione di Comunità di Carmagnola in programma il 21 e 22 novembre 2026 presso il Salone Fieristico di piazza Italia, e con il “Concerto per la festa del volontario”, previsto il 5 dicembre 2026 al Salone Antichi Bastioni con la collaborazione di SAXMANIA e del Coro NormalMente, composto da giovani con disabilità. “Natale per Tutti” coinvolgerà cittadinanza, parrocchie e volontari nella raccolta di giochi, libri e altri oggetti destinati a famiglie in difficoltà, centri di accoglienza e strutture ospedaliere, promuovendo solidarietà, partecipazione e sostegno concreto alle fragilità sociali.

Venerdì 11 dicembre 2026, all’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale Baldessano – Roccati il Gruppo di Lettura Carmagnola proporrà “L’essenza del Natale”, con la partecipazione degli studenti dell’Istituto e la collaborazione di Essenza Danza; lo stesso Gruppo curerà inoltre nel mese di marzo 2027 le “Serate letterarie in RSA”, presso le RSA cittadine.

Completano il programma provvisorio, nella primavera 2027 al Teatro Pio Bertalmia, la “Riscrittura del finale e messa in scena di un film degli anni ’70”, progetto dell’Associazione Amici di Palazzo Lomellini, con la collaborazione dell’associazione La Compagnia del Buon Teatraccio. Il progetto unirà attività teatrale ed esposizione culturale attraverso la reinterpretazione di un film degli anni ’70 e una mostra tematica dedicata al cinema dello stesso periodo presso Palazzo Lomellini.

Con “Connessioni”, il Comune di Carmagnola prosegue dunque il percorso avviato con la candidatura a Capitale Italiana del Libro, trasformando un’esperienza condivisa di partecipazione culturale e sociale in un progetto diffuso capace di mettere in relazione persone, esperienze e comunità.