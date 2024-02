Il Piccolo Teatro Comico presenta Barbie Bubu in Atelier

Il Piccolo Teatro Comico in collaborazione con AICS Torino, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, media partner Radio Grp e come web partner Radio Contatto, presenta il quattordicesimo appuntamento della stagione teatrale 2023/2024 con Barbie Bubu il cui tema è “Punti di vista, incontro”.

Il fantasista, comico e trasformista Dario Bellotti, in arte Barbiebubu, una delle Drag Queen più originali del panorama internazionale, va in scena con il suo nuovo spettacolo: Atelier. Barbie Bubu, arrivata al suo 22esimo anno di attività sui palcoscenici italiani ed esteri, nella sua nuova produzione porta in scena il frutto del suo viaggio artistico.

Crea un’efficace sintesi della sua esperienza in teatri, locali, partecipazioni a varietà presentando grandi effetti scenici grazie ai suoi abiti spettacolari (che confeziona meticolosamente nel suo atelier-laboratorio) e la grande capacità di divertire e sorprendere il pubblico con una performance che vede protagonisti 15 personaggi e 22 cambi abito per festeggiare i suoi 22 anni è una performance dove la protagonista Barbie Bubu coinvolge e trascina il pubblico nel suo magico mondo fatto di colori, luci e personaggi eccentrici.

Una girandola di gag comiche e musicali, condita da una simpatia trascinante e una grande autoironia. Alterna momenti emozionanti a grandi risate, gag della tradizione del varietà a pensieri seri e consigli su come affrontare i problemi d’amore, con gioia e dignità, raccontando un modo senza pregiudizi, fatto di passione e arte.

Un omaggio sorprendente ed entusiasmante alla gioia di vivere e alle arti del varietà. Scritto da Dario Bellotti in collaborazione con gli autori storici di Zelig Bruno Furnari & Gigi Saronni. Regia di Bruno Furnari Costumi di Dario Bellotti Scenografie di Bellotti Dario.

Ph: Grafica pdv