Terzo Valico, abbattuto il diaframma nella tratta Castagnola-Vallemme

L’assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e Logistica, Enrico Bussalino, ha partecipato oggi a Voltaggio all’abbattimento del diaframma sul secondo binario, direzione nord, della tratta Castagnola-Vallemme del Terzo Valico dei Giovi, uno dei passaggi più significativi e complessi dell’intera opera ferroviaria strategica che collegherà il sistema portuale ligure con il Nord Italia e l’Europa centrale.

L’intervento, realizzato dal General Contractor guidato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, segna il completamento di un tratto di circa 2,8 chilometri per ciascun binario scavato in condizioni geologiche particolarmente difficili, anche per la presenza di gas naturale, affrontate grazie a soluzioni tecnologiche avanzate e a rigorose misure di sicurezza.

“L’abbattimento del diaframma rappresenta un passo importante per il collegamento di un territorio strategico per tutto il Piemonte e per la provincia di Alessandria – dichiara l’assessore Enrico Bussalino -, un territorio a vocazione logistica che attraverso il Terzo Valico rafforza ulteriormente il proprio ruolo nel sistema infrastrutturale europeo. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno del ministro Matteo Salvini e del commissario straordinario Calogero Mauceri, che stanno seguendo con attenzione e determinazione l’avanzamento di quest’opera fondamentale. Parliamo di un’infrastruttura inserita nel Corridoio europeo Reno-Alpi della rete TEN-T – prosegue Bussalino – capace di rivoluzionare il trasporto ferroviario merci e passeggeri, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza tra Genova e Milano e aumentando la competitività del sistema logistico piemontese e nazionale. Voglio ringraziare tutte le maestranze, i tecnici e le imprese coinvolte che stanno lavorando con professionalità e determinazione anche nelle condizioni più complesse”.

Ad oggi gli scavi del Terzo Valico dei Giovi hanno superato gli 83 chilometri di gallerie realizzate su circa 86,9 complessivi, raggiungendo circa il 96% degli scavi in galleria lungo il tracciato complessivo dell’opera.