Cirié si prepara a celebrare i 120 anni come Città: presentazione del logo e dell’immagine dedicata e anticipazioni sugli eventi che animeranno la città lungo tutto l’arco dell’anno

L’8 giugno 1905, il Re Vittorio Emanuele III firmò il decreto che sanciva l’intitolazione di Cirié a città, un riconoscimento ricco di significato perché ne attestava l’importanza e contribuì a far crescere la comunità ciriacese nel corso dei decenni. Quest’anno Cirié celebra quindi il 120esimo anniversario dell’ufficializzazione allo status di Città, un appuntamento che vuole essere anche un’occasione per valorizzare la città stessa, la sua storia, le sue associazioni, le sue aziende e attività commerciali, le attrattive turistiche e culturali.

120 candeline che verranno festeggiate con una serie articolata di eventi, programmati durante tutto l’anno, che l’Amministrazione comunale di Cirié, insieme alle realtà associative, culturali e produttive del territorio – e con il supporto organizzativo dell’agenzia di comunicazione Zip – sta definendo.

Come primo passo viene presentato il logo dedicato ai 120 anni: un logo con un forte legame con le caratteristiche distintive di Cirié, con i colori della città, il rosso e il blu, e in perfetta simbiosi con lo stemma cittadino, la parola “città” e le date 1905-2025.

Lo stesso logo è inserito nell’immagine dedicata – che verrà declinata in manifesti, locandine e brochure – che è in via di ultimazione e che verte su Palazzo D’Oria, vero e proprio fulcro della vita culturale e associa tiva di Cirié, con il suo Giardino all’Italiana recentemente riportato a nuova vita, simbolo e teatro della vita cittadina, da intere generazioni.

Logo, immagine dedicata e una prima bozza del calendario eventi sono stati presentati durante la Quarta Commissione Consiliare che si è svolta a Palazzo D’Oria lo scorso 6 marzo. Il tutto verrà presentato ufficialmente a Palazzo D’Oria anche alle associazioni cittadine durante una serata di scambio e confronto che ha l’obiettivo di raccogliere ulteriori proposte, da sviluppare e completare nel segno della condivisione.

E sarà proprio Palazzo D’Oria il fulcro degli eventi più importanti previsti lungo l’arco del 2025: qui infatti verranno allestite mostre di rilievo, con artisti e performer di spicco nel panorama culturale ed artistico, in sale dedicate e appositamente rimesse a nuovo; sarà inoltre nel cortile di Palazzo D’Oria che verrà installato il palco di “Cirié in scena” dove per tutta l’estate si esibiranno le realtà artistiche di Cirié. E, in più, spettacoli di musica, teatro, concerti e tanto altro ancora.

Il clou sarà ovviamente l’8 giugno 2025: in questa giornata, che ricorre esattamente a 120 anni dalla firma del regio decreto da parte del Re Vittorio Emanuele III, Cirié non solo celebrerà la Festa della Repubblica ma darà vita a un vero e proprio anniversario corale, con momenti dedicati in particolare alle nuove generazioni.

“Quest’anno – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – abbiamo il piacere e l’onore di celebrare le prime 120 candeline del titolo di Città: insieme agli Assessori Fabrizio Fossati e Barbara Re, alla Consigliera delegata Domenica Calza, ai nostri uffici Cultura e Tecnici e al team che ci assiste, stiamo completando il calendario degli eventi dedicati, che comprenderà concerti, mostre, incontri e tanto altro ancora e che vedrà il suo clou l’8 giugno 2025. Ma per dare inizio al tutto è ora fondamentale ‘svelare le carte’ e rendere pubblico il logo che caratterizza questo importante anniversario: l’abbiamo studiato insieme a professionisti esperti di comunicazione e di eventi e d’ora in poi e per tutto l’anno spiccherà su tutta la nostra comunicazione, sui manifesti e sui social. L’abbiamo illustrato alla competente Commissione Consiliare che è stata particolarmente partecipata, nel segno del comune interesse nel rendere l’importante anniversario un’occasione di crescita e di sviluppo per la città e il territorio circostante. A breve lo presenteremo ufficialmente anche alle realtà associative e lo diffonderemo su tutti i canali di comunicazione: contiamo che possa contribuire a sentirci tutti partecipi di un unico, grande evento celebrativo, che dai prossimi mesi e fino a fine anno renderà la nostra città ancora più viva, più bella e attraente”