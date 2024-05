Falchera in Festa – Una giornata di eventi

Gli eventi avranno inizio alle ore 10:00 con laboratori per famiglie, mercatini, teatro, pranzo e merenda sinoira.

Si prosegue alle ore 18:00 in piazza Astengo, con la presentazione, aperta al pubblico, della XXII edizione del Festival Internazionale di Teatro di Strada Lunathica di cui sarà illustrato il programma della prossima edizione.

Alle 19:30 sarà la volta della Festa dei Vicini, un evento organizzato dalla Città di Torino e gestito dal Comitato per lo Sviluppo della Falchera ODV, che da anni opera in collaborazione con le altre associazioni di quartiere, per il bene sociale del territorio falcherese. Questo evento si propone di rafforzare il senso di comunità e di mutuo aiuto, promuovendo le buone relazioni di vicinato e rinforzando i legami di prossimità e di solidarietà sociale.

Alle 21:00 andrà in scena “La Valigia” saggio dal laboratorio teatrale per bambini e bambine delle scuole elementari di Falchera, condotto da Cristiano Falcomer e Salvatore Coscione. Una iniziativa nata dalla collaborazione tra Lunathica e Associazione Damamar, organizzatore della giornata Falchera in Festa. Damamar, operante in attività culturali, assistenziali, ricreative e sportive, ha deciso di integrare nel tessuto delle sue attività un laboratorio educativo che stimolasse la creatività e la socializzazione. Attraverso questa iniziativa, porta avanti la sua missione di promuovere l’arte e la cultura, stimolando la nuova generazione e portando valore alla comunità.

Gran finale con Bilbobasso

Infine, alle 22.00 l’atteso spettacolo di danza e fuoco dei francesi Bilbobasso, una delle compagnie più iconiche e conosciute della programmazione di Lunathica degli ultimi 20 anni. “Ogni loro apparizione nella programmazione di Lunathica è sempre stata accolta da una straordinaria accoglienza da parte del pubblico – ricorda Cristiano Falcomer, fondatore e direttore artistico del Festival – e in occasione dello “sconfinamento” del Festival sul territorio di Torino, ci tenevamo a portare un titolo molto spettacolare e di sicura presa sul pubblico”.

Amor è uno spettacolo che tra passi di danza ed effetti di grande impatto visivo, coinvolge e fa innamorare. Due straordinari performer danzatori impegnati in una suggestiva e intensa fusione di rock, swing ed effetti pirotecnici, un contrasto forte che esprime l’essenza di un rapporto di coppia, passionale e al contempo esplosivo. Una deflagrazione di emozioni e scintille, tra danza e musica. Una commedia, una lotta, un duello. Ambivalente, pazzo, giocoso, selvaggio e tenace.

La XXII edizione del Festival Lunathica avrà luogo dal 10 al 14 luglio e in cinque giorni toccherà Cirié, Mathi, Nole, Fiano, Lanzo, Leinì e Villanova Canavese. Il programma ufficiale del Festival sarà diffuso a partire dal 26 maggio. Ingresso gratuito. Info lunathica.it

Programma sintetico

Dalle 10.00 Cascina accoglie la città, seconda edizione. Cascina Falchera apre le sue porte alla città con mercatini, laboratori, eventi

Ore 19.30 Festa dei vicini gestito dal Comitato per lo Sviluppo della Falchera come capofila delle associazioni del quartiere.

Ore 21.00 “La Valigia” Saggio dal laboratorio teatrale per bambini e bambine delle scuole elementari di Falchera, nato dalla collaborazione tra Lunathica e Associazione Damamar

Ore 22.00 Anteprima di Lunathica con lo spettacolo-evento Amor della compagnia francese Bilbobasso