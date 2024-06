Un mega seggiolino da seggiovia domina Sauze d’Oulx

Dove poteva nascere la prima panca al mondo a forma di seggiolino da seggiovia se non a Sauze d’Oulx?

A dare il benvenuto alla stagione estiva è infatti il nuovissimo e gigantesco seggiolino da seggiovia che domina Sauze d’Oulx dai 1800 metri di Clotes. È l’ultimo progetto artistico del maestro Maurizio Perron di Jouvenceaux, che ne ha terminato il montaggio alla fine di maggio.

Maurizio Perron presenta la sua nuova opera d’arte, nata su idea di una “sauzina”: “Sauze è la patria dello sci. Qui facciamo sci da sempre e allora ecco una proposta per arricchire il paesaggio di Sauze. Chiaramente in terra da sci non si poteva pensare ad una semplice panchina, ecco allora che ho immaginato un grande seggiolino da seggiovia, in versione vintage, con tanto di sci in legno e con la scritta Sauze d’Oulx a capeggiare sulla traversa. Ho abbozzato un disegno ed ho predisposto un progetto per la realizzazione di un grande seggiolino che dominasse la valle.”

“La scelta di posizionarla a Clotes è stata strategica in quanto questo è un punto panoramico da dove si può ammirare l’intero paese di Sauze d’Oulx e tutta la valle dal Seguret allo Chaberton (anche se per vederlo meglio ci sarebbero due alberi da abbattere). Poi questo è un punto strategico anche per lo sport sia invernale che estivo. Infatti da qui parte la pista di rientro a Sauze e qui passa la rete escursionistica per le camminate. In più questo spazio è comunale e quindi è stata più facile posizionarla”.

Maurizio Perron racconta anche come ha realizzato l’opera: “Si tratta di un’opera imponente larga oltre 4 metri e alta 7 metri alla cima del gancio del seggiolone. Per realizzarla ho utilizzato del larice che mi è stato fornito dal Consorzio Forestale e per realizzarla, viste le dimensioni, mi sono avvalso degli spazi presso il Consorzio Forestale perché non mi è stato possibile eseguirla nel mio laboratorio. Poi chiaramente l’abbiamo assemblata in loco ed ora è pronta per scattare tante foto ricordo”.

La presidente del Consorzio Fortur Serenella Marcuzzo plaude a questa nuova attrazione per Sauze d’Oulx: “Ancora una volta Maurizio Perron si è superato ed ha realizzato qualcosa non solo di unico, ma proprio di eccezionale. Un mega seggiolino da seggiovia è un’idea geniale che si adatta perfettamente al nostro territorio. La scelta di posizionarla a Clotes con vista su Sauze d’Oulx e sulla Valle porterà sicuramente tanta nuova visibilità al nostro paese, perché sarà impossibile resistere a farsi una fotografia una volta vista questa meraviglia. Ringraziamo Maurizio per questa vera e propria opera d’arte ed invitiamo tutti ad andare a vederla e a farsi una foto ricordo da Sauze”.

Comune di Sauze d’Oulx