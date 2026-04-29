Just Wonder, un Tributo Jazz a Stevie Wonder al Teatro Juvarra

Venerdì 8 maggio alle 21.30 il Teatro Juvarra ospita lo spettacolo Just Wonder. un omaggio sincero e appassionato a Stevie Wonder, uno degli artisti più amati e influenti della storia della musica mondiale. Una voce senza tempo, una sensibilità melodica straordinaria e un messaggio universale di amore, speranza e impegno sociale: questo progetto nasce per celebrare tutto ciò che Stevie rappresenta.

Just Wonder reinterpreta in chiave jazz contemporanea alcuni dei brani più celebri e significativi del suo repertorio. Gli arrangiamenti originali, firmati da Enzo Orefice, offrono nuove prospettive armoniche e ritmiche, mantenendo intatta la potenza espressiva e l’emozione delle versioni originali.

Si tratta di una vera e propria mini big band che unisce l’energia delle sezioni fiati con la libertà improvvisativa tipica del jazz, dando vita a un’esperienza dal vivo potente, coinvolgente e ricca di sfumature.

Il concerto è un viaggio sonoro attraverso capolavori come Superstition, Sir Duke, Lately, Isn’t She Lovely, I Wish, Do I Do e molti altri, con spazi dedicati all’improvvisazione e alla reinterpretazione creativa.

In scena Roberta Bacciolo, Elena Bacciolo e Marta Picciché alla voce, Franceca Verace e Vincenzo Martire al sax alto, Paolo Guerriero al sax tenore, Domenico Gugliotta al sax baritono, Alessandro Grimaldi e Daniele Gentile alla tromba, Enrico Delaurenti e Aldo Caramellino al trombone, Luciano Saracino al basso, Alessandro Sugameli alla chitarra e Gianluca Fuiano alle percussioni. Pianoforte e arrangiamenti di Enzo Orefice.

Un evento capace di unire appassionati di soul, jazz e pop in un’unica grande celebrazione della musica di qualità.

Teatro Juvarra, Via Juvarra, 13 – Torino

Venerdì 8 maggio 2026, ore 21.30