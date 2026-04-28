Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Piemonte dal Vivo ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio sociale 2025, due documenti che restituiscono, in forma complementare, la tenuta gestionale dell’Ente e l’ampiezza del lavoro svolto sul territorio nel primo anno del nuovo triennio 2025-2027.

Il bilancio di esercizio si chiude con un risultato positivo, confermando la capacità della Fondazione di mantenere equilibrio e continuità in un contesto che richiede un costante presidio gestionale e finanziario. In questo quadro, il valore della produzione operativa si attesta a 6,88 milioni di euro, il valore aggiunto a 1,52 milioni di euro e i proventi da abbonamento e sbigliettamento a 1,61 milioni di euro, restituendo la consistenza economica dell’attività svolta e la tenuta della relazione con il pubblico.

Il bilancio sociale documenta, invece, la portata pubblica dell’azione svolta: nel 2025 il Circuito multidisciplinare ha realizzato 839 recite in 139 spazi e 75 comuni, raggiungendo 142.052 presenze e 6.491 abbonati, mentre Lavanderia a Vapore e Hangar Piemonte hanno consolidato ulteriormente il proprio ruolo di infrastrutture regionali dedicate rispettivamente alla creazione contemporanea e allo sviluppo delle competenze e delle organizzazioni culturali.

Particolarmente significativo è il dato relativo agli abbonati: i 6.491 del 2025 segnano un incremento del 3,77% rispetto al 2024 e del 24,47% rispetto alla media del triennio 2022-2024, confermando il rafforzamento della relazione con un pubblico fidelizzato e la tenuta complessiva dell’azione della Fondazione.

Nel corso del 2025 Piemonte dal Vivo ha inoltre ottenuto, per la prima volta, il primo posto nella graduatoria del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo tra i Circuiti multidisciplinari, un riconoscimento che rafforza il profilo della Fondazione sul piano nazionale e conferma la qualità dell’impianto strategico avviato con il nuovo triennio.

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte Marina Chiarelli

«Il bilancio 2025 di Piemonte dal Vivo restituisce l’immagine di una Fondazione solida e capace di crescere, rafforzando al tempo stesso il proprio ruolo pubblico. L’aumento degli abbonati e il riconoscimento nazionale ottenuto rappresentano indicatori chiari di un lavoro che sta consolidando il rapporto con il pubblico e la qualità dell’offerta culturale. La Regione Piemonte continuerà a investire in questo percorso, sostenendo un sistema che valorizza i territori e rende la cultura sempre più accessibile e diffusa»

Manuela Lamberti, Presidente di Piemonte dal Vivo

«Piemonte dal Vivo è un circuito che si è fatto interprete delle sfide della contemporaneità, cogliendo e facendo propri i molteplici segnali di innovazione. Oltre all’attività tradizionale, infatti, il Circuito ha saputo sperimentare e integrare nuove traiettorie di sviluppo, nuovi linguaggi. L’innovazione tecnologica ci porta oggi a riflettere sulla transdisciplinarietà e sul saper accogliere le grandi sfide che quest’epoca ci pone di fronte».

Il Direttore Matteo Negrin

«Nel primo anno del nuovo triennio, la crescita degli abbonati e il riconoscimento nazionale ottenuto dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo confermano la tenuta del nostro mandato pubblico e la qualità dell’impianto di programmazione. È un risultato che nasce dal lavoro nei territori, dall’alleanza con la Regione e dalla capacità di innovare linguaggi e strumenti, consolidando fiducia, continuità e partecipazione».

Con il bilancio sociale 2025, Piemonte dal Vivo conferma inoltre la scelta di una rendicontazione volontaria e strutturata. Per la prima volta, il documento integra anche una sezione di compliance ESG affidata a un soggetto esterno specializzato che ha attribuito alla Fondazione un rating ESG pari a 95/100 con grade AAA.