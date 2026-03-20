“Anime Parallele”: il viaggio mistico e ribelle tra Battiato e De André

Il Teatro Civico di Bosconero si prepara a ospitare un appuntamento quasi imperdibile per gli amanti della grande canzone d’autore italiana. Sabato 28 marzo, alle ore 21.00, andrà in scena “Anime Parallele”, spettacolo che promette di essere molto più di un semplice concerto: un’esplorazione intima e profonda tra parole e musica.

Al centro del racconto due giganti della nostra cultura: Franco Battiato e Fabrizio De André. Due artisti apparentemente distanti per stile e formazione, ma legati da un’urgenza espressiva comune. Lo spettacolo indaga proprio queste affinità elettive, portando alla luce i punti di contatto tra la ricerca spirituale del Maestro siciliano e la poesia civile e ribelle del cantautore genovese.

Sul palco, il compito di tessere questa trama narrativa e sonora è affidato alla voce magnetica di Zaira e al talento del chitarrista Didì. Insieme, attraverso interpretazioni dal vivo e racconti inediti, guideranno il pubblico in un percorso fatto di aneddoti e suggestioni, dove la spiritualità, l’introspezione e la critica sociale diventano il filo rosso di un’unica narrazione artistica.

“Anime Parallele”

E’ un invito a fermarsi e riflettere, riscoprendo brani che hanno segnato la storia della musica e che continuano a parlare al cuore delle persone. È un viaggio che attraversa la poesia di Faber e le visioni mistiche di Battiato, svelando come, nonostante le diverse direzioni intraprese, le loro anime abbiano viaggiato lungo binari sorprendentemente vicini e speculari.

L’appuntamento è fissato per le 21.00 presso la cornice del Teatro Civico. Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro, una scelta volta a rendere la cultura accessibile a tutto il territorio. Data la particolarità dell’evento e la capienza limitata della sala, è vivamente consigliata la prenotazione per assicurarsi un posto in prima fila in questa serata di pura emozione.

Per ulteriori informazioni sullo spettacolo e per prenotare i biglietti, è possibile contattare direttamente l’organizzazione al numero di telefono 3893126525. Non perdete l’occasione di vivere una notte magica all’insegna della bellezza e dell’arte pura.