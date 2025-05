Ultimo appuntamento per la stagione “Sentieri del sentire” di Sala Scicluna, sabato 31 maggio. In scena “Storia di una passione: il concerto disegnato di Paolo Moreschi”, con Paolo Moreschi, Gianluca Della Torca, Giulia Bi, Andrea Mazzari, Katia Capato, Marco Martz.

Quattro personaggi intrecciano i loro destini a Parigi, tra il 1932 e il 1936. La capitale francese è in pieno fermento artistico, cosmopolita e decadente, libera dal moralismo e aperta alla conoscenza. Le avanguardie e le scoperte scientifiche dell’epoca fanno da sfondo alle vicende umane dei protagonisti, che vengono travolti in una danza vorticosa di passione e letteratura, mentre il mondo sta per precipitare in un baratro di brutale stupidità.

Questo lavoro trae spunto dalla relazione sentimentale tra Anais Nin e Henry Miller raccontata nel libro “Storia di Una Passione, lettere 1932-1953”. La loro vicenda umana è però solo un pretesto per raccontare il contrasto tra una frivola storia di passione ed i foschi presagi di un contesto storico che annuncia l’imminente conflitto mondiale.

“Una storia che ho trovato estremamente attuale e che ho deciso di enfatizzare attraverso la scelta di musicare le canzoni con un taglio dance elettronico demodè. Un paesaggio sonoro che pesca a piene mani dalla musica elettronica anni ’80 e la rielabora enfatizzandone gli aspetti più decadenti ed energici. Una scelta stilistica che ho potuto realizzare grazie alla preziosa produzione artistica di Gianluca Della Torca (Gatto Ciliegia contro il grande freddo, Lord Dog, Franti MM) che, insieme alla meravigliosa Giulia Bi, ad Andrea Mazzari e a Katia Capato, mi coadiuvano nel portare in scena questa ambiziosa opera rock”, spiega l’autore.

A impreziosire il racconto in musica le illustrazioni dell’artista Marco Martz, che realizza in tempo reale una trasposizione visiva della vicenda narrata, enfatizzandone le connessioni emotive e viscerali.

Uno spettacolo per ballare sull’orlo del baratro!

Sala Scicluna si trova in via R. Martorelli 78 interno cortile (Barriera di Milano); lo spettacolo del 31 maggio inizia alle ore 20,45. Soltanto su prenotazione con sms o messaggio whatsapp al numero 347 4002314. Contributo all’ingresso: 10 € adulti, 7 € ragazzi a partire dai 12 anni.