“Dobbiamo sostenere il nostro comparto ortofrutta, il primo per valore della nostra agricoltura. Gestione ottimizzata di acqua e suolo, resilienza a malattie e cambiamenti climatici, qualità, shelf life: sono solo alcuni dei temi su cui siamo impegnati a supporto della produttività e della competitività del settore. Ma fare ricerca non basta, occorre trasferirla a chi poi la deve applicare in campo ogni giorno. In tal senso, come CREA, saremo sempre più in prima linea, accanto ai produttori”. Così Andrea Rocchi, presidente CREA, sulla partecipazione dell’Ente al Macfrut, la più importante kermesse italiana dell’ortofrutta e punto di riferimento per gli addetti ai lavori pure all’estero. Il CREA, con il suo direttore generale Maria Chiara Zaganelli, interverrà alla Cerimonia Inaugurale della Fiera, che si terrà martedì 6 maggio alle 11, presso lo stand ANBI, (Pad. C1 n. 010).

Il CREA a Macfrut 2025

Torna, in uno spazio dedicato ed ampliato (padiglione A1-Stand 001), la tradizionale Mostra Pomologica del CREA, che quest’anno include, oltre alla consueta fragola, anche gli agrumi. Una occasione da non perdere per avere una panoramica esaustiva e aggiornata sulle varietà di fragola di interesse per gli areali italiani attualmente sul mercato (anche quelle CREA, naturalmente).

Inoltre, saranno esposte alcune selezioni di arancio a maturazione tardiva e a polpa rossa che potrebbero estendere l’attuale offerta varietale ed il calendario di commercializzazione nonché altri agrumi ottenuti e selezionati dal CREA.

L’esposizione sarà inaugurata martedì 6 maggio, alle 12,30, da Andrea Rocchi, presidente CREA; Maria Chiara Zaganelli, direttore generale CREA; Enzo Perri, direttore del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA OFA) e ospiterà gli interventi istituzionali di Damiano Li Vecchi, direttore generale Politiche Internazionale e UE del MASAF, e Mauro Quadri, dirigente ufficio ortofrutta MASAF.

Ancora alla fragola, martedì 6 maggio, dalle 15,30 alle 16,30, nella BERRY AREA del Padiglione 2, sarà dedicato l’incontro tecnico “FRAGOLA 2025, il punto in 60 minuti. I mercati, le varietà, la qualità le opinioni di alcuni operatori del settore” – aperto dal presidente Rocchi, dal direttore CREA OFA Perri e introdotto da Gianluca Baruzzi (dirigente di ricerca CREA OFA ed esperto di fragole) – che consentirà di fare il punto sull’attuale stato della fragolicoltura nazionale, con i principali operatori del settore, valutando l’evoluzione della coltura sia a livello nazionale sia nell’importante areale fragolicolo spagnolo di Huelva, ai vertici non solo a livello europeo.

Sempre sugli andamenti della produzione e sul possibile contributo della Ricerca è incentrato l’incontro del Comitato ORTOFRUTTA DOP IGP di Origin Italia che si svolgerà martedì 6 alle 14.30 presso il Padiglione Piscine Est – Stand 001 e a cui parteciperà la dg CREA Maria Chiara Zaganelli.

E di ricerca a tutto tondo in frutticoltura si parlerà nei diversi focus tematici organizzati dalla CIA Agricoltori Italiani, in collaborazione con il CREA, presso l’Area Meeting, Hall Sud, stand 082.

Diversi e tutti attuali gli argomenti in programma: martedì 6 alle 14 si affronteranno le innovazioni tecnologiche con Alberto Assirelli (dirigente di ricerca CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari); mercoledì 7 alle 12.30 Riccardo Velasco ( direttore CREA Viticoltura ed Enologia) racconterà la sinergia pubblico-privato con il case study di NUVAUT, l’uva apirena italiana; mercoledì 7 alle 15.30 e giovedì 8 alle 12 Giuseppe Corti (direttore CREA Agricoltura e Ambiente) approfondirà i temi del suolo e della gestione del rischio in frutticoltura.

I talk CIA-CREA culmineranno mercoledì 7 alle 12 in un faccia a faccia tra i due presidenti Cristiano Fini (CIA) e Andrea Rocchi (CREA) su agricoltura e ricerca.

L’attenzione però non sarà solo per i produttori

Durante tutta la fiera, infatti, anche i visitatori più piccoli potranno fruire di attività ludico-educative mirate per le scuole primarie, proposte da ISMEA, con la collaborazione scientifica del CREA, nell’ambito del Programma UE “Frutta e Verdura nelle scuole”, promosso dal MASAF.

Presso il Padiglione D5, stand 067, i ricercatori del CREA, specializzati in Alimenti e Nutrizione, affiancheranno i colleghi di ISMEA con una sessione educativa sugli stili alimentari più sani da adottare, che prevede anche un assaggio guidato di prodotti freschi e di stagione.

Infine, le partecipazioni agli eventi

Alberto Assirelli (dirigente di ricerca CREA Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari) sarà ospite ai talk di Agrilinea (Area esterna piscine del Padiglione A2): “Agrivoltaico – Un’opportunità per la transizione agricola”, martedì 6 maggio alle 10 e “Green deal – Riduzione dell’utilizzo degli agrofarmaci, Quale sarà il futuro dell’agricoltura?”, mercoledì 7 maggio, alle 16.

Sempre mercoledì 7 dalle 15.30, presso la Meeting Area del padiglione D4, Bruno Parisi (CREA Cerealicoltura e Colture industriali) porterà il contributo della ricerca CREA al Potato Macfrut Symposium, l’evento internazionale dedicato alla patata e alla sua filiera, mentre dalle 16, presso Agrisolar Arena padiglione C1 Pierpaolo Pallara (CREA Politiche e Bioeconomia) interverrà al convegno “Per un’efficace implementazione dell’agrivoltaico: temi e prospettive”, organizzato da AIAS, Coldiretti ed ENEA.

Infine, giovedì 8 maggio, dalle 14,00 alle 16,00 presso il Padiglione ANBI C1 – 010, nell’ambito delle attività proposte dall’ANBI, il Direttore Scientifico del CREA, Alberto Cavazzini, parteciperà all’evento “AGRONOMIA MODERNA: DSS, Sensoristica e Digital Twin in Agricoltura”.