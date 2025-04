L’Associazione Aye, assegnataria dell’immobile comunale di Torino (con deliberazione della Giunta comunale atto n. 32 del 30.01.24) situato in Via Avondo 20, al confine tra i quartieri Barca e Regio Parco, (Circoscrizione 6) è lieta di comunicare l’inizio del crowfunding per la ricerca fondi per dare inizio ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’immobile.

L’obiettivo di Aye è quello di trasformare questo edificio in un centro polifunzionale di riferimento per giovani, famiglie, ed anziani, attraverso un progetto che valorizzi il fermento culturale e l’inclusione sociale.

L’area attualmente versa in uno stato di degrado, avrà una nuova vita come centro culturale e di aggregazione, capace di portare benefici concreti alla comunità.

Il progetto prevede la creazione di diversi spazi e servizi, tra cui:

Sportello psicologico per i giovani : per prevenire situazioni di disagio ed offrire una guida professionale.

: per prevenire situazioni di disagio ed offrire una guida professionale. Integrazione Culturale : un luogo di confronto e supporto per le varie comunità.

: un luogo di confronto e supporto per le varie comunità. Sportello di ascolto per le donne : uno spazio sicuro di ascolto e supporto per le donne vittime di violenza.

: uno spazio sicuro di ascolto e supporto per le donne vittime di violenza. Laboratori e attività per centri estivi e spazi per eventi teatrali, con l’obiettivo di coinvolgere famiglie e giovani del quartiere.

per centri estivi e spazi per eventi teatrali, con l’obiettivo di coinvolgere famiglie e giovani del quartiere. Orti didattici : spazi verdi per coltivare insieme e promuovere la sostenibilità.

: spazi verdi per coltivare insieme e promuovere la sostenibilità. Punto di incontro per anziani: uno spazio dedicato a favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva degli anziani.

Sostienici con una donazione sulla piattaforma Rete del Dono al seguente link: dona ora cliccando qui