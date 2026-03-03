Approvato l’OdG per il “non primo uso” delle armi nucleari

Il Consiglio regionale approva un Ordine del Giorno, ispirato dal Comitato per i Diritti Umani e Civili del Consiglio regionale, che esprime sostegno al principio del ‘non primo uso’ delle armi nucleari e impegna la Regione alla promozione di iniziative istituzionali volte alla riduzione del rischio nucleare.

«In questo periodo storico, purtroppo, siamo costretti a sottolineare l’ovvio – commenta Silvio Magliano -, promuovendo l’impegno a non utilizzare per primi armi atomiche. E’ chiaro che questo impegno vale se vale per tutti, ma, oggi come in altre occasioni negli ultimi 81 anni, da quando i primi ordigni nucleari furono lanciati sul Giappone nel 1945, è necessario interrogare la nostra umanità, per chiedere se vogliamo davvero, come genere umano, essere gli artefici dell’annientamento di un’intera civiltà».

«Invito tutti a recarsi a Grugliasco per visitare la mostra “Senzatomica” – conclude Magliano –, a cura della Fondazione Be the Hope e realizzata con i fondi dell’8×1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, tra l’altro con il patrocinio della Regione Piemonte e la collaborazione del Comitato per i Diritti Umani del Consiglio regionale, per rendersi conto di quale rischio corriamo e di quali siano davvero le conseguenze di una deflagrazione atomica. La rinuncia al “primo uso”, come la non proliferazione e il contenimento della politica della deterrenza, rappresentano l’unica strada affinché ciò che è successo 80 anni fa non si ripeta su scala forzatamente maggiore, come sostiene, da tempo, purtroppo inascoltato, Papa Leone XIV, “la stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche, né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso il dialogo ragionevole, autentico e responsabile”».