Un mese intenso, con cinque riunioni di trotto tutte di mercoledì (le prossime saranno l’11, il 18 e il 25) ma anche lunedì 30. Marzo per l’Ippodromo di Vinovo è sempre stato mese fondamentale, ancora di più quest’anno perché ci avvicinerà al primo appuntamento clou dell’anno, quello del 6 aprile con il Gran Premio Costa Azzurra e il ‘Derby dei 4 anni Anact Stakes +’ – Gran Premio Città di Torino.

Stagione speciale e scelte altrettanto speciali da parte di HippoGroup Torinese che da questa settimana dedicherà le riunioni di corse a scuderie storiche piemontesi. Mercoledì 4 marzo quindi si parte con la Scuderia Nord-Ovest, dapprima casa di Mauro Matta per poi essere acquistata dal driver Walter Lagorio. Capolista delle scuderie locali per tanti anni, con i suoi cavalli ha segnato molte pagine del trotto locale.

La corsa centrale del pomeriggio, premio Francisco Bi, sarà dedicata a cavalli di buona categoria sul miglio. Favori del pronostico per Fil Ek: l’allievo di Pietro Gubellini e Fausto Barelli, senza divagazioni è sicuramente il primo rivale di Eclatante Se, team di Divignano con Marco Stefani alle guide, autore di una vittoria stratosferica all’ultima sulla pista.

Sfida tra loro due con gli altri, capitanati da Eclissi Di Re Dr vincitore al rientro a Modena, che proveranno a intromettersi. Nel sottoclou nonostante siano in pochi al via, si potrà assistere a un bello spettacolo grazie alla presenza di soggetti come Iaio Jet , Illusion Ferm e Check This Garde. Tutti e tre con poche corse al loro attivo, hanno già dato ottime impressioni.

Nel pomeriggio anche un doppio impegno per i gentleman con due corse dedicate a loro. La prima è riservata ai cavalli di 4 anni con partenza fra i nastri, l’altra per proprietari alle guide dei loro pupilli. Corsa molto aperta nel pronostico dove la partenza avrà un ruolo determinate. Senza errori piace Gladiator, portacolori di Vittorio Bosia e vincitore delle ultime due prove.

Gang Bank Bigi e Gandia Fior i rivali più temibili insieme a Giovi Db, in errore l’altro giorno a Milano. L’altra è una corsa rebus. Nessuno dei partecipanti sembra avere nette chance in una prova che si deciderà in base allo schema. Rientra da ottobre Duello, un cavallo che insieme a Empireo Jet si carica del pronostico nei confronti di Firefly Night, Cigles Go, Dorothy Moon e Cabalista.

Da segnalare nel premio Vanni Lavec la presenza di Alessandro Gocciadoro al via con Gagù Jet alla ricerca della quinta vittoria consecutiva.

Inizio corse ore 14:25, ingresso gratuito e libero per tutti come sempre.