Prorogata la mostra di Emanuele Luzzati

È stata accolta con grande successo di pubblico la mostra di Palazzo Salmatoris dedicata ad Emanuele Luzzati dal titolo “Tra fiaba e fantasia”. Aperta il 1° novembre scorso è stata visitata ad oggi da circa 3000 persone; il numero comprende anche i bambini delle scuole che hanno preso parte ai laboratori didattici, ideati appositamente per i più piccoli e tenuti in esclusiva per le scolaresche, preceduti da una visita propedeutica della rassegna.

Emanuele Luzzati è stato un abile scenografo e costimista teatrale, ha illustrato libri per bambini e storie per adulti, ha scritto delle favole, ha prodotto opere in ceramica, sculture e pannelli di grandi dimensioni, ha progettato e prodotto film d’animazione, ha preparato e decorato interni di abitazioni e di chiese, ha creato opere grafiche inventando una tecnica personalissima, ha realizzato reinventandoli graficamente i mezzari genovesi, i parei e gli arazzi grandi come pareti, ha ridisegnato interni di parchi per bimbi e adulti e ha realizzato delle opere personalissime e inconfondibili con il collage.

Tutto questo a Palazzo Salmatoris si potrà trovare: c’è una sezione di ceramica e scultura dove sono raccolti dipinti su ceramica, pannelli e piatti, sculture ritagliate nel legno e sculture plasmate con l’argilla, bassorilievi in cui la ceramica è ritagliata come fosse ottenuta con il traforo oppure vasi inutilizzabili come tali perché bucati con porte o finestre da cui si affacciano i suoi personaggi.

Ce n’è un’altra dedicata al teatro dove sono proposti progetti di scenografie disegnate o realizzate con sagome ritagliate e disposte secondo precise prospettive, con i costumi dei personaggi disegnati a pastello o costruiti con i collages e alcuni esempi di manifesti utilizzati per comunicare il titolo del lavoro teatrale, il luogo in cui si svolge e illustrati con una figura prelevata tra quelle che andranno in scena.

Ci sono le illustrazioni dei libri, i suoi personaggi, alcune riproduzioni, incisioni, litografie e un grande mezzaro della tradizione genovese recuperato dall’artista in chiave contemporanea, le opere da lui create per l’assedio di Alessandria e altre legate al mondo della fiaba.

Una mostra che finora ha ottenuto molto interesse e partecipazione portando il comitato organizzatore a decidere per la proroga di tre settimane, sarà infatti ancora visitabile fino al 16 marzo 2025.

«Siamo molto contenti e soddisfatti per come sta andando la mostra di Luzzati a Palazzo Salmatoris – dice il sindaco Claudio Bogetti – finora oltre 36 scuole della provincia con ragazzini dai 3 ai 14 anni circa sono stati a visitare il nostro artista e hanno svolto i laboratori didattici, divertenti e creativi per tutte le diverse fasce scolastiche. Una mostra che piace molto anche agli adulti, abbiamo raggiunto circa 3000 visitatori nei primi dieci giorni di gennaio. Per tutti questi motivi ci è sembrata una buona idea prorogare di ancora qualche settimana l’apertura dell’esposizione».

Visita col curatore

Per chi volesse avvicinarsi con maggiore accuratezza, domenica 26 gennaio c’è l’opportunità per adulti e bambini di esplorare la mostra “Tra Fiaba e Fantasia” di Emanuele Luzzati, accompagnati dai curatori, che racconteranno curiosità e dettagli sulle opere esposte, costo: 5,00 €

Laboratori creativi per bambini dai 3 ai 14 anni.

Per informazioni e prenotazioni ufficio turistico tel. 0172.427050

Giorni e orari: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Fino al 16 marzo 2025, ingresso gratuito.