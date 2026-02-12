Una festa pensata soprattutto per i più piccoli, ma capace di coinvolgere tutta la città. Un pomeriggio di divertimento, musica e gioco che invita i bambini e le loro famiglie a partecipare al tradizionale appuntamento organizzato da Città di Lanzo Torinese, oratorio Don Bosco e Art Project con la collaborazione di Filodrammatica “Il Ribaltino”, Gruppo Alpini, Il Quadrifoglio Rosso, associazione commercianti RiscopriLanzo, Pro Loco Lanzo Torinese e Actives per regalare alla comunità un Carnevale vivo, partecipato e ricco di entusiasmo.

L’appuntamento è in programma sabato 21 febbraio 2026: si comincia alle 15, con il ritrovo in piazza del Donatore di Sangue dove ci sarà la consegna delle chiavi della città a Martin e Mariana, i personaggi storici della Città, da parte del sindaco Fabrizio Vottero.

Subito dopo il corteo con il carro della “Wild Parade” attraverserà le vie del centro storico e non solo. L’arrivo in piazza Rolle è previsto alle 16, dove una grande battaglia di coriandoli coinvolgerà grandi e piccoli.

Alle 16,30 ci si sposterà nel salone del LanzoIncontra, che ospiterà le bolle giganti di “Memole in the Bubbleland” e le esibizioni dei giocolieri. Spazio poi a giochi e musica, dalle 18, con dj Fedex per chiudere insieme la giornata.

Non mancheranno bugie, cioccolata calda e vin brulé a cura del gruppo Alpini. Spazio anche alla creatività dei commercianti: sarà possibile scoprire e votare la vetrina più originale.

In caso di maltempo, gli appuntamenti si svolgeranno all’interno del salone LanzoIncontra.

Città di Lanzo Torinese