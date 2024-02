Nasce una nuova big band al Liceo Musicale di Rivarolo

Si apre il secondo quadrimestre dell’anno formativo in corso e l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo è lieta di presentare i talentuosi componenti della nuova big band diretta dall’entusiasmo ma soprattutto dalla grande esperienza di uno dei nomi più illustri del panorama jazzistico nazionale: il chitarrista Claudio Lodati nato a Torino ma con un profondo affetto musicale per il Canavese ed i suoi artisti fin da quando, a 20 anni, fondò il gruppo “Art Studio” con, fra gli altri, il batterista Fiorenzo Sordini e il saxofonista Carlo Actis Dato, docenti che hanno creato la sezione jazz presso l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo nei primi anni del 2000. A tutt’oggi il Maestro Lodati è titolare della cattedra di chitarra jazz presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria e, periodicamente, Rivarolo ha l’onore di poterlo ospitare con i suoi preziosi consigli in materia di musica d’insieme.

Il nuovo gruppo riunisce esperienze diverse di allievi che sono stati scelti fra i migliori di ogni classe. Alla batteria il più giovane del gruppo: Nicholas Bellone dodicenne di Favria, è la “new entry” della formazione ma subito ha saputo integrarsi con il suo talento. Al basso elettrico Andrea Guido di Feletto che si sta approcciando alla musica strumentale dopo anni di esperienza nel canto, classico prima e moderno poi, passando attraverso la passione per la musica corale.

Alla chitarra elettrica Pierluigi Doglietto di Prascorsano e Alessandro Boccato di Busano, entrambi grandi estimatori dell’esperienza di Claudio Lodati e provenienti da diverse esperienze di musica pop/rock. Al pianoforte Alessia Petrocca, diciottenne di San Giorgio Canavese: cresciuta dall’età di 3 anni sotto l’ala musicale dell’associazione Rivarolese, ha sempre mostrato grande passione e talento per la musica classica e, facendo tesoro della tecnica e delle capacità di analisi e di lettura acquisite, ora può divertirsi a condividerle con il gruppo sempre con l’obiettivo di proseguire i propri studi a livello Accademico preparandosi a breve per l’esame di ammissione al Conservatorio.

Stesse passioni e stesso obiettivo per il flautista sedicenne di San Giusto Sem Panero che si sta impegnando attualmente sul doppio fronte di questa nuova, per lui, esperienza di musica moderna e di improvvisazione mentre prepara un ricco e complesso repertorio classico che presenterà il 7 aprile a Loranzé. A chiudere la formazione le cantanti Giulia Scaramella, 15 anni di Busano, e le diciottenni Elisa Riassetto di Pratiglione e Giulia Comoglio di San Giorgio Canavese. Le tre voci si alternano con parti soliste e vocali affrontando magistralmente le diversità timbriche di un repertorio che vuole omaggiare due figure scomparse l’anno scorso: il rock fusion di Tina Turner e il jazz elegante di Burt Bacharach.

Il repertorio sarà presentato in anteprima al Teatro Tina Belloc di San Giorgio nella serata di sabato 8 giugno 2024.