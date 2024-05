Gli Walking tours approdano nelle Langhe

Tesori sotterranei risalenti alla remotissima età del Messiniano e le architetture dei paesaggi collinari

patrimonio Unesco: due estremi naturali di rara bellezza fra i quali si muoverà, nel pomeriggio di domenica

9 giugno, il terzo appuntamento con le passeggiate gastro-culturali della rassegna Walking tours.

Con l’evento “I cristalli delle Langhe” la manifestazione, organizzata dal Comune per la Walking tours, si sposta dal centro storico di Cherasco alla volta della frazione Meane, posta alla base dei primi contrafforti delle Langhe, realizzando un connubio fra geologia, botanica e geografia paesaggistica. Tante dimensioni che si dipanano, abbracciando milioni di anni di storia del nostro pianeta, lungo il tracciato del “Sentiero rocche e cristalli”: poco meno di quattro chilometri di saliscendi fra il greto del Tanaro e la collina di San Bartolomeo, adatti a camminatori rodati.

Un viaggio di scoperta che, partendo dagli elementi visibili – vigneti, boschi e noccioleti – frutto della

secolare attività di modellamento umano del paesaggio, procede a ritroso svelando, nella Cavità dei

cristalli, l’azione invisibile e continua delle forze naturali, testimoniata da concrezioni di gesso vecchie di 5

milioni di anni.

Per partecipare è richiesta una prenotazione, da effettuare contattando l’Ufficio turistico del Comune allo

0172-42.70.50. Il ritrovo per l’attività, della durata indicativa di due ore, è in programma alle 16.45, dalla

piazza antistante il Municipio: un breve trasferimento in auto consentirà di raggiungere agevolmente la

piazza della frazione Meane da cui prenderà avvio, verso le 17, la passeggiata. La quota d’iscrizione, cinque

euro, dovrà essere versata prima della partenza; abbigliamento e scarpe da trekking sono consigliati per

affrontare al meglio il tragitto.