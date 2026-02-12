La Questura di Vercelli ricorda il Dr. Giovanni Palatucci

Nella mattinata odierna si è tenuta una cerimonia in ricordo dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le nazioni”, avvenuta nel campo di sterminio di Dachau il 10 febbraio 1945 per aver salvato migliaia di ebrei e perseguitati.

Nel corso della commemorazione, che si è tenuta alla presenza del Signor Prefetto di Vercelli, del Presidente della Comunità Ebraica di Vercelli e Biella e delle massime Autorità cittadine, ne è stata ricordata la vita, l’opera e il sacrificio.

Con l’occasione, il Questore di Vercelli dr.ssa Giuseppina Suma e il Prefetto della Provincia di Vercelli dr. Lucio Parente hanno deposto una corona presso l’ulivo e la stele esistenti nel piazzale della Questura di Vercelli in memoria dell’eroico Funzionario, che è stata benedetta da Mons. Giuseppe Cavallone.