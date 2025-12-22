Cultura e Società

La Bagna Caoda di Faule da oggi è il 345° Pat del Piemonte

Foto di CronacaTorino CronacaTorino2 minuti fa
0 minuto di lettura
Bagna Caoda di Faule 345 Pat

Da oggi la Bagna Caoda di Faule (Cn) è il 345° Pat – Prodotto Agroalimentare Tradizionale del Piemonte. Lo ha approvato stamane la Giunta Regionale su proposta dell’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

Spiega l’assessore Bongioanni: «Si tratta di una Bagna caoda simile a quella tradizionale – già presente nell’elenco dei Pat, e che ha come ingredienti base acciughe, aglio e olio – ma che prevede l’aggiunta di una sostanziosa quantità di panna e latte, di norma di origine piemontese e che riflette l’importanza storica della produzione lattiero-casearia della pianura cuneese dove si trova Faule. Si sa che le due varianti dell’intingolo simbolo della cucina piemontese danno origine fra gli estimatori a due vere e proprie “scuole di pensiero”: in questo modo anche la versione più “morbida” viene consacrata come 345° Pat del Piemonte. Potrà fregiarsi d’ora in poi del brand “Eccellenza Piemonte” che accompagna le nostre produzioni di qualità riconosciuta e accedere alle misure e sostegni per la promozione che il mio assessorato accorda a questi prodotti».

Secondo la normativa stabilita a livello nazionale, per diventare Prodotto Agroalimentare Tradizionale (Pat) occorre dimostrare che il prodotto segue metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura tradizionali, consolidati nel tempo (almeno 25 anni) e specifici di un territorio. Il riconoscimento avviene presentando una domanda dettagliata alla Regione, l’ente che gestisce l’inserimento negli elenchi nazionali. La richiesta di inserimento della Bagna Caoda di Faule è stata presentata dall’Accademia della Bagna Caoda di Faule il 26 febbraio 2025. A seguito dell’analisi della documentazione fornita e dopo il sopralluogo effettuato il 18 settembre nel Comune di Faule, si è conclusa positivamente l’istruttoria tecnica della domanda da parte dell’Ufficio competente. L’ingresso del nuovo Pat (che segue quello del Cappone di Racconigi avvenuto nel 2024) verrà comunicato entro fine anno al Masaf nell’ambito dell’aggiornamento annuale del registro che ogni regione tiene per i propri Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Alla sua Bagna Caoda Faule dedica ogni anno a metà ottobre una frequentatissima sagra che nel 2026 festeggerà la 30a edizione.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino2 minuti fa
0 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

Giulia Nigra

Il valore della musica nella società vale 110/110 per la flautista Giulia Nigra

Dicembre 2024 10:00
Sant’Antonio di Ranverso

Un polo turistico, culturale e sociale alla Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso

Marzo 2025 14:23

Intervista a Quist, l’eclettico artista danese presenta “Breathing Space”

Dicembre 2022 10:55
Jeddah tour Amerigo Vespucci

Il Piemonte in vetrina internazionale alla tappa di Jeddah del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci

Gennaio 2025 17:25
Pulsante per tornare all'inizio