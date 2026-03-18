Al via la stagione Flag Football 2026

Nella settimana di pausa della IFL, parte il Flag Football con i Giaguari Torino pronti a tuffarsi nella nuova stagione 2026.

La società torinese si conferma tra le realtà più attive del panorama nazionale, presentandosi ai nastri di partenza con quattro formazioni: Under 13, Under 15, Under 17 e Senior, tutte inserite nei rispettivi gironi dei campionati FIDAF.

L’organizzazione delle giornate di gioco prevede, come di consueto, la disputa di due/tre bowl per le categorie giovanili e di un bowl al mese per la categoria Senior. A fine Maggio/inizio Giugno sono previste le finali junior nell’ormai consueta cornice della Principina di Grosseto, mentre il campionato Senior andrà avanti fino a dopo l’estate con le fasi finali previste per Ottobre.

I primi a scendere in campo saranno i ragazzi della Under 17 che, sabato 21 ad Albisola Superiore, incontreranno Pirates Albisola e Blitz Ciriè nel primo bowl della stagione. I Seamen Milano completano il girone dei Giaguari che si annuncia piuttosto impegnativo.

Domenica 22 Marzo scenderanno in campo tutte le altre squadre giallonere. A Ciriè si disputerà infatti un Bowl Congiunto per le categorie Under 13 e Under 15 con i Giaguari che affronteranno Lancieri Novara, Reapers Torino e Seamen Milano per quanto riguarda la Under 15 e Blitz Ciriè, Seamen Milano e Reapers Torino per quanto riguarda la Under 13.

Sul fronte dei “grandi”, la formazione Senior dei Giaguari sarà di scena al Centro Sportivo Robilant a Torino per il primo bowl del girone Nord Ovest che comprende Daemons Monza Brianza, Frogs 65ers Legnano, Minotauri Torino e Skorpions Varese.

La partecipazione contemporanea a tutte le principali categorie Flag FIDAF conferma la volontà dei Giaguari Torino di proporre un percorso tecnico continuo, dalla Under 13 fino alla Senior, offrendo a giovani e adulti un ambiente strutturato e competitivo in cui crescere.

Obiettivo dichiarato della società è confermare e migliorare gli ottimi risultati delle ultime stagioni, consolidando il ruolo del flag giallonero nel panorama nazionale e contribuendo, al tempo stesso, allo sviluppo del movimento in vista delle grandi sfide internazionali che attendono il Flag Football nei prossimi anni.