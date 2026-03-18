Arriva in città uno dei brand più riconoscibili del food delivery artigianale: tramezzino.it a Torino è realtà. Il format Ready to Eat ha aperto il suo secondo punto vendita in Italia all’interno della stazione di Porta Nuova, dopo l’esordio avvenuto alla Stazione Centrale di Milano.

Arriva in città uno dei brand più riconoscibili del food delivery artigianale: tramezzino.it a Torino è realtà. Il format Ready to Eat ha aperto il suo secondo punto vendita in Italia all’interno della stazione di Porta Nuova, dopo l’esordio avvenuto alla Stazione Centrale di Milano. Una scelta che non sorprende: le grandi stazioni ferroviarie sono tra i luoghi con la più alta concentrazione di persone in cerca di una pausa veloce e di qualità — e Torino Porta Nuova, con i suoi flussi di pendolari, viaggiatori e lavoratori, è un contesto ideale per un’offerta come quella di Tramezzino.it.

Tramezzino.it nasce come operatore B2B del food delivery con base a Milano — attivo da oltre vent’anni nel settore del business delivery e del catering aziendale, con un laboratorio di produzione proprio e una filiera artigianale corta per garantire gusto e eccellenza. Il format Ready to Eat è la declinazione retail di questo stesso modello: prodotti freschi, artigianali, pronti da portare via — rivolti non più solo alle aziende ma a chiunque cerchi un pasto di qualità in mobilità.

Cosa propone il nuovo locale in Porta Nuova

Il format Ready to Eat è pensato per chi cerca una pausa veloce ma non vuole rinunciare alla qualità. Il cuore dell’offerta sono i tramezzini gourmet preparati con ingredienti selezionati, freschi, in abbinamenti che vanno oltre il classico e puntano a una proposta ricercata senza diventare complicata. Accanto ai tramezzini, il menù include insalate fresche e piatti freddi da asporto, pensati per chi cerca un pranzo completo da consumare in stazione o in ufficio.

Completa l’offerta una caffetteria con croissant artigianali e frolle, ideale per colazioni o spuntini durante la giornata. Un posizionamento che copre più fasce orarie — dalla mattina al pranzo — e che si adatta bene al ritmo frenetico di chi transita da Porta Nuova ogni giorno.

Il tramezzino torinese e un brand che arriva da Milano

C’è una certa ironia nel fatto che un brand milanese arrivi a Torino a vendere tramezzini. Il tramezzino, com’è noto, è un’invenzione torinese: nacque nel 1926 al Caffè Mulassano, in piazza Castello, e il suo nome fu coniato da Gabriele D’Annunzio. Da quel momento è diventato uno dei simboli della gastronomia cittadina: presente in ogni bar, declinato in decine di varianti, difeso con orgoglio dai torinesi doc.

Eppure il posizionamento di Tramezzino.it non è in contraddizione con questa tradizione — anzi la valorizza, portando in stazione un prodotto artigianale che altrimenti resterebbe fuori dai flussi della mobilità quotidiana. L’apertura a Porta Nuova è anche un segnale di come il food artigianale di qualità stia conquistando gli spazi della grande distribuzione di transito — stazioni, aeroporti, centri commerciali — tradizionalmente dominati da offerte standardizzate.

Delivery aziendale a Torino: il servizio B2B resta attivo

L’apertura del punto vendita in stazione si affianca, senza sostituirlo, al servizio di business delivery che Tramezzino.it eroga anche a Torino. Dal sito tramezzino.it è possibile accedere al menù dedicato agli uffici e agli eventi aziendali e ordinare online per ricevere direttamente in azienda tramezzini, piatti freddi e soluzioni di catering per riunioni, pranzi di team e occasioni di rappresentanza.

Per Torino, quindi, Tramezzino.it si presenta su due fronti distinti: il locale fisico in Porta Nuova per il consumo on the go, e il canale digitale per le aziende che cercano un servizio di food delivery strutturato. Una doppia presenza che consolida il posizionamento del brand nella città e che lascia aperta la possibilità di ulteriori sviluppi (altri punti vendita, nuove partnership) in una piazza che, evidentemente, il management considera strategica.