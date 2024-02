Tornano i sabati dedicati ai bambini

Uno spettacolo per colazione? Un laboratorio creativo o di cucina dove lasciarsi ispirare dalla propria fantasia ? SÌ, GRAZIE!!

Tornano le SpettaColazioni e i Sabati Creativi organizzati da Fondazione Paideia, un modo per iniziare il weekend in modo divertente e giocare, creare, imparare, tutti insieme.

Fondazione Paideia, che da 30 anni si occupa di offrire un aiuto concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, prosegue la sua stagione di laboratori aperti a tutta la cittadinanza, dedicati a famiglie con bambini con e senza disabilità, per creare momenti aggregativi, durante i quali imparare, fin da piccoli, il valore dell’inclusività, la bellezza della diversità e il piacere dello stare insieme.

Le SpettaColazioni e i Sabati Creativi sono appuntamenti a cadenza mensile che uniscono gioco, teatro e manualità, occasioni che permettono alle famiglie di vivere esperienze di svago, divertimento e crescita.

Le SpettaColazioni

Ad ogni appuntamento mattutino uno spettacolo, una storia diversa per sognare insieme, con una golosa colazione per grandi e piccini. Educazione, interculturalità e inclusione sociale sono i temi degli spettacoli. Il tutto è realizzato in una forma ludica e interattiva, un vero e proprio momento di aggregazione e festa!

Sabato 10 febbraio | ore 10 con Francesca Cola e Umberto De Marchi

Sabato 2 marzo| ore 10 con Umberto Poli e Manuela Celestino

Sabato 6 aprile | con Roberto Carena

Sabati Creativi

Un laboratorio pomeridiano per giocare, creare, imparare e cucinare… Uno spazio dove, insieme a mamma e papà, ci si può divertire sfruttando la fantasia e l’immaginazione di tutti. I Sabati Creativi sono appuntamenti dedicati a tutta la famiglia dove i conduttori guidano i partecipanti alla scoperta di attività sempre diverse.