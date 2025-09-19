Il concerto acustico dei Cranberries, l’esibizione di MTV Unplugged

19 settembre 2025 – In cima alla lista dei desideri dei fan dei Cranberries c’è sempre stata l’uscita ufficiale del loro concerto acustico del 1995, parte dell’incredibile serie di esibizioni di MTV Unplugged. Mai prima d’ora disponibile come versione standalone, MTV Unplugged vedrà la luce il 7 novembre 2025 su vinile, CD e in digitale per Island Records/Ume. Precedentemente uscito solo nell’edizione limitata in 3LP per il 30° anniversario di No Need to Argue, questo cofanetto è andato esaurito immediatamente dopo l’annuncio.

Originariamente registrata il 14 febbraio 1995, la favolosa performance di nove canzoni ha fatto il suo debutto televisivo il 18 aprile di quell’anno. Filmato alla Howard Gilman Opera House di Brooklyn, NY, è stato trasmesso durante la sesta stagione dell’acclamata serie che ci ha mostrato, all’interno di un’ambientazione spoglia e acustica, alcuni degli artisti e musicisti più popolari.

“Avevamo visto alcuni dei più grandi nomi della musica come R.E.M., Pearl Jam, The Cure e Nirvana fare i loro Unplugged ed eravamo increduli di poter seguire le loro orme”, ricorda il batterista Fergal Lawler. “MTV stava facendo una serie di registrazioni in questo bellissimo vecchio teatro. C’era un’atmosfera davvero rilassata anche con il pubblico seduto sul pavimento”. Accompagnati da Electra Strings (il quartetto d’archi che aveva accompagnato la band nel programma britannico Later with Jools Holland nel 1994), i Cranberries si confermarono ai massimi livelli del rock alternativo.

Eseguita dopo l’uscita del loro secondo album No Need to Argue, la scaletta di MTV Unplugged includeva brani tratti da quell’album fondamentale, tra cui “Dreaming My Dreams”, “Ode To My Family”, “Empty”, “Zombie” e la title track. Tra gli altri brani eseguiti sono presenti anche le hit “Linger” (dal loro debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?), “Free to Decide” e “I’m Still Remembering”, che sarebbero stati pubblicati l’anno successivo nell’album del 1996 To The Faithful Departed.

È inclusa anche la traccia non presente nell’album “Yesterday’s Gone”, mai registrata in studio. “Dolores ed io abbiamo scritto ‘Yesterday’s Gone’”, rivela il chitarrista Noel Hogan, “C’era un pianoforte in teatro e ho detto: ‘Ho questa idea! E in un paio d’ore è nato il pezzo. L’unica volta che l’abbiamo suonato è stato per MTV”.

Considerato uno dei migliori episodi della leggendaria serie di MTV che vantava 125 puntate, il live di The Cranberries è stato apprezzato dai media e dal pubblico. Selezionandolo come una delle sue “8 MTV Unplugged Performances That Should Get Vinyl Reprint”, SPIN lo ha elogiato come “un ricordo indimenticabile del grande talento che è andato perduto quando la cantante Dolores O’Riordan è morta nel 2018”. Nella sua lista delle “15 migliori esibizioni di MTV Unplugged di tutti i tempi”, la rivista australiana Mixdown ha detto dello show: “Alcune band sono fatte su misura per brillare in un ambiente acustico, e non c’è esempio migliore di questo che con il live di MTV dei Cranberries”. La voce di Dolores O’Riordan è uno strumento che può essere delicato e morbido come un sussurro e poi improvvisamente arrivare con tutta la sua intensità e potenza. Unplugged è stato quindi un ambiente eccellente per la band e un’opportunità unica per ascoltare una voce con una tale estensione in un ambiente intimo”.

“È stato un onore fare MTV Unplugged e sono davvero orgoglioso che le canzoni che abbiamo scritto non abbiano avuto bisogno di tutti quegli elementi superflui necessari in studio per migliorare il suono”, aggiunge Noel. “Hanno funzionato altrettanto bene, si sono letteralmente spogliati e hanno suonato in acustico “.

MTV Unplugged dei Cranberries uscirà il 7 novembre 2025 per Island Records / UMe su Vinile nero, Vinile colorato, CD e in digitale.