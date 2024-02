Ballata per uomini soli a Sala Scicluna

TORINO – Sala Scicluna presenta sabato 24 febbraio alle 20,45 lo spettacolo “Ballata per uomini soli”, testo originale di Paolo Agazzi per la regia di Andrea Ferrieri. Una produzione “Miranda sulla Fune” che vede sul palco Enza Rossi, Mariella Pace, Paolo Agazzi, Silvio Murari.

“Sempre un testo parte da un’emozione. Per me, dalla musica. Da un brano. Il pezzo ti offre una tavolozza di colori con i quali scrivere. E allora le luci sul palco, due attori tagliati in contrasti netti dalle luci di scena. Il fumo di una sigaretta, un bicchiere di whisky, come nei migliori romanzi di Raymond Chandler. Tutto è netto e il colore dominante è il Blues. L’ho fatto di nuovo. Ho messo nero su bianco tutto. Parola per parola. Senza filtri. Sarà un pugno nello stomaco. Preparatavi”, afferma l’autore.

Agli uomini viene insegnato che non devono avere punti deboli, che un vero uomo non è vulnerabile di fronte ai propri sentimenti, alle proprie emozioni. “Ma lo sappiamo bene, noi uomini, che non è così. Cosa si dicono gli uomini tra loro, quando si sentono liberi di confidarsi, di sputare i tanti rospi che li tormentano? Quali sono i loro veri segreti? Le donne sono sempre state più brave a liberarsi dei propri fardelli confidandosi tra loro, ma noi uomini abbiamo un pudore esagerato verso i nostri sentimenti e dobbiamo faticare per rompere questo limite. Solo due veri amici possono farlo, ma ricordate che per quanto possiate essere “fratelli” non troverete mai miglior confidente di voi stessi”, prosegue Paolo Agazzi.

Lo spettacolo è adatto al solo pubblico adulto, prenotazioni via messaggio tradizionale o whatsapp al numero 348 740 9258.

Trama “ballata per uomini soli”

Due uomini, due amici fraterni, due facce della stessa medaglia.

Una stanza, bottiglie di whiskey, bicchieri, sigarette e un posacenere pieno di mozziconi.

Due uomini che svuotano il sacco, che si confidano quello che non si potrebbe e che non si pongono

limiti. Ma c’è sempre un segreto, dentro ogni uomo. Due uomini che si dicono tutto, che ridono, si

abbracciano e si prendono a pugni senza soluzione di continuità, in balia delle loro emozioni.

In sottofondo la musica blues che compone una vera e propria ballata che accompagna tutto lo

spettacolo. La ballata degli uomini soli.