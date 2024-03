Queen Rock Montreal, la rock band più iconica del mondo

Registrato nel 1981, digitalmente restaurato e recentemente presentato come film- concerto IMAX, Queen Rock Montreal rappresenta un momento fondamentale nella storia della band. Sarà pubblicato il 10 maggio su doppio Blu-Ray, doppio CD Limited Edition e triplo vinile.

Nel novembre 1981 i Queen vivevano in un momento particolarmente ispirato, quando tornarono al Forum de Montréal, in Canada, per esibirsi in due concerti diventati poi leggendari. Dopo il grande successo degli anni 70, i Queen erano appena entrati – prepotentemente- negli 80 con l’album The Game (1981), noto per le immense hit Another One Bites The Dust e Crazy Little Thing Called Love. Ma quello era anche il periodo in cui uscì il singolo Under Pressure (1981), impareggiabile collaborazione con David Bowie inclusa poi nell’album Hot Space (1982).

Immersi in un caleidoscopio di creatività, i Queen arrivarono allo show di Montreal (Canada) dopo due anni di tour in USA + centro e sud America, in forma smagliante. Al Morumbi Stadium di San Paolo Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon si esibirono davanti ad oltre 150.000 persone.

«Montreal è una delle nostre città preferite, c’è un pubblico fantastico, straripante di energia», ha detto Brian May, «Avevamo già suonato diverse volte al Forum, era sempre pieno di persone entusiaste».

I concerti, che andarono in scena il 24 e 25 novembre 1981, furono davvero rivoluzionari e realizzati appositamente per essere filmati come un lungometraggio- concerto.

Rispetto al periodo di Bohemian Rhapsody, pubblicato pochi anni prima, Queen Rock Montreal presenta una versione più cruda e potente della band. Roger Taylor ha dichiarato in proposito: «È affascinante realizzare ora quanto fossimo liberi nel 1981. È come trovarsi sul palco solo con la band perché le telecamere sono di altissima qualità per l’epoca. Non ho mai visto nulla che ti faccia sentire così coinvolto nello spettacolo».

Così Freddie Mercury apriva questo show …: «Ciao Montreal… è da tanto che non ci vediamo. Vuoi impazzire?» Il video di questa leggendaria performance dei Queen è stato restaurato a partire dalla pellicola 35mm, lavorata fotogramma per fotogramma per rimuovere ogni imperfezione, danni o giunzioni della pellicola, con l’obiettivo di migliorare nitidezza e qualità dell’immagine.

«Non riesco a pensare a nessun altro disco dei nostri spettacoli in cui sei così intimamente in contatto con Freddie, con la sua rabbia, la sua insicurezza, la sua consapevolezza di poter spostare le persone direttamente in fondo all’auditorium. Per me è molto emozionante», dice Brian May a proposito di questo show. Nel formato Bluray sono inclusi i 21 minuti più famosi della storia del rock & roll: la performance elettrica dei Queen al Live Aid, per la prima volta in alta definizione e con nuovi mix audio Stereo, 5.1 e Dolby Atmos.