La commedia brillante “Tut per Na Prumusiun”

Ridere è garantito: arriva nella serata di sabato 1° febbraio al Teatro Civico di Bosconero (To) la commedia brillante “Tut per Na Prumusiun”. Uno spettacolo brillante, ricco di intrecci, equivoci e tante risate assicurate.

La trama è molto semplice e ricorda in certi tratti il famoso film degli anni Sessanta del regista Billy Wilder “The Apartment”, interpretato dallo strepitoso Jack Lemmon.

Placido, un uomo disposto a tutto pur di ottenere la tanto desiderata promozione, le prova tutte per arrivare al tanto agognato obiettivo. La sua strategia? Conquistare i favori del direttore mettendogli a disposizione la casa della madre – momentaneamente in vacanza – per un incontro galante.

Potrebbe sembrare un’idea perfetta, ma non ha fatto i conti con eventuali “sorprese” in arrivo. A complicare la situazione ci pensa Susy – sorella di Placido – che decide di sfruttare la stessa casa per un incontro segreto con Giorgio, suo nuovo amante.

Quando le due “operazioni clandestine” si sovrappongono, inizia una escalation di malintesi, situazioni esilaranti e personaggi che si incrociano nei modi più imprevedibili.

Gli spettatori godranno in abbondanza di risate, due ore di genuina serenità sono assicurate. Una commedia per tutta la famiglia. Lo spettacolo mette sotto i riflettori i piccoli e grandi disastri della nostra vita quotidiana. Il tutto raccontato con brio, ironia e un pizzico di genuina follia.

“Tut per Na Prumusiun”

Il sipario si alza intorno alle 21.00 e il biglietto di ingresso costa 10 euro. Maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 3893126525