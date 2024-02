Tornano le conferenze del MAC a Vercelli

Ricominciano gli appuntamenti con le conferenze del Mac Museo Archeologico della Città di Vercelli. Venerdì 23 febbraio alle ore 17.30, il primo relatore del 2024 sarà il Conservatore archeologo del medesimo MAC, Fabio Pistan, che, nel corso di una conferenza dal titolo Prima e dopo i due ospedali di S. Andrea, pensata nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Ospedale di Vercelli, metterà in evidenza le preesistenze archeologiche dell’area in cui sorse, 800 anni fa, l’ex ospedale di S. Andrea, nonché le sue trasformazioni, di pari passo l’evoluzione urbanistica di Vercelli. Successivamente si presenteranno i dati finora noti sul secondo S. Andrea, quello attuale, solo apparentemente sorto in una zona precedentemente priva di insediamenti.

Fabio Pistan, Conservatore Archeologo presso il MAC, è un professionista che da anni lavora nel vercellese ed è stato attivo in numerose campagne di scavo in città e sul territorio. È grande conoscitore della Vercelli romana e da sempre molto attento alle evidenze restituite dal passaggio tra l’età latina e quella medievale, caratteristica che gli deriva dal suo background di studioso dell’età di mezzo. È infatti anche Dottore di ricerca in storia medievale. È anche autore di numerosissime pubblicazioni e collabora attivamente con la Soprintendenza e con altri enti di ricerca. Molto apprezzati i suoi numerosi contributi per la Società Storica Vercellese.

La partecipazione alla conferenza di venerdì 23 febbraio è gratuita. Per info e prenotazioni, gradite non comunque necessarie, contattare i numeri telefonici: 0161649306 e 3483272584.