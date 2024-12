Cirié Natale Insieme 2024 – il programma di iniziative natalizie della Città di Cirié sta entrando nel vivo e nelle prossime settimane sono tanti gli appuntamenti che doneranno alla città un’atmosfera tutta particolare.

Giovedì 28 novembre la Città di Cirié ha dato il via ufficiale alle festività con l’inaugurazione delle luci natalizie, che hanno vestito di allegria la nostra città e non solo nel centro storico, e del Viale di Corso Martiri della Libertà, completamente riqualificato e ora dotato di nuova illuminazione, arredo urbano e spazi di socialità, con la partecipazione del Gruppo Alpini Cirié e della Società Filarmonica Devesina.

La “Via dei Presepi” di via Vittorio Emanuele II verrà invece inaugurata giovedì 5 dicembre a partire dalle ore 18.00 con la presenza dei bimbi delle scuole e delle associazioni che hanno curato i vari allestimenti dell’iniziativa organizzata dall’Amministrazione.

Protagonisti dell’edizione di quest’anno sono i bimbi delle scuole dell’infanzia Ciari e Lazzaroni (Istituto Comprensivo 1), Piazza Scuole e Collodi (Istituto Comprensivo 2), della scuola dell’infanzia Teresa Olivetti Masera e dell’asilo nido Il Chiariglione, oltre alla Pro Loco di Devesi e al Gruppo Presepe San Giuseppe Cirié, oltre al Presepe realizzato dal Comitato Borgo Loreto davanti all’omonima chiesa.

Nel fine settimana aprirà le sue porte anche la pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza D’Oria (che rimarrà in città fino al 28 gennaio, con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.00, festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, prefestivi anche di sera dalle 21 alle 23.30), spazio in cui è stato anche allestito il Luna Park per la gioia di grandi e piccini (fino al 7 gennaio).

Da domenica 8 dicembre sarà anche aperto al pubblico il Presepe Sotto la Neve presso la Chiesa di San Giuseppe, giunto quest’anno alla 46esima edizione e creato dal Gruppo Presepe San Giuseppe di Cirié Onlus. L’apertura del Presepe meccanico – che ogni anno contribuisce a portare in città visitatori e turisti dal territorio e oltre – si protrarrà sino a domenica 12 gennaio 2024 nelle seguenti modalità: giorni prefestivi e festivi dalle 15.00 alle 19.30; da lunedì 16 dicembre 2024 a domenica 12 gennaio 2025: giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30 / giorni prefestivi e festivi dalle 15.00 alle ore 19.30. L’inaugurazione è prevista per sabato 7 dicembre alle ore 21.00.

La settimana successiva prenderà il via “Canta il Natale“, i concerti all’aperto in stile “Christmas Carol” curati dalla Città di Cirié, che vedono protagoniste alcune associazioni e scuole di musica cittadine: un bel modo per cantare insieme ed entrare nel vivo dello spirito delle feste.

Il primo ad esibirsi sarà il coro dell’Istituto Civico Musicale Cuneo, alle 17.00 di giovedì 12 dicembre in via Vittorio Emanuele II angolo via Fiera. Seguiranno i canti della scuola di musica Musicland domenica 15 dicembre in via Vittorio Emanuele II, in zona Borgo Loreto, e venerdì 20 dicembre in via Vittorio Emanuele II, nel sagrato della Chiesa di San Giuseppe. Il Coro della Parrocchia di San Giovanni si esibirà invece proprio nello spazio accanto al Duomo alle 17.00 di domenica 22 dicembre.

Musica itinerante anche con la Street Band dei Babbi Natale, l’iniziativa dei Music Piemonteis 4.0, che porteranno allegria e una calda atmosfera festiva nei pomeriggi di domenica 8, sabato 14 e sabato 21 dicembre.

Sempre i Music Piemonteis saranno i protagonisti del tanto atteso Concerto di Natale che verrà ospitato dal Duomo di San Giovanni sabato 21 dicembre alle ore 21.00.

Sabato 7 dicembre prenderà il via anche l’evento curato da Different Events dal titolo “Aspettando il Natale a Cirié“: dalle ore 9.00 in via Vittorio Emanuele II mercatino natalizio di hobbistica e specialità alimentari, con tante curiosità e idee regalo. E, in più, durante tutti i pomeriggi della manifestazione, a partire dalle 15.00, Babbo Natale aspetterà i bimbi nella sua bellissima casetta, per ricevere le letterine e recapitarle ai suoi Elfi. Queste le giornate e gli orari da segnare in agenda: 7 e 8 dicembre, 14 e 15 dicembre, 21 e 22 dicembre, dalle 9.00 alle 19.00.

Pensate per i bimbi, inoltre, alcune specifiche attività: dalle 10 alle 13, Elfo Truccabimbi nelle giornate del 7 e 8 dicembre, 14 e 15 dicembre, 21 e 22 dicembre. Laboratorio “Colora il tuo Natale” nelle giornate del 7 e 8 dicembre, 14 e 15 dicembre, 21 e 22 dicembre, dalle 14 alle 19.

Come da consuetudine inoltre la Città di Cirié ospiterà l’evento “StraNatale“, la passeggiata non competitiva

dei Babbi Natale, organizzata da Equilibra Running Team in collaborazione con la Città di Cirié, il cui ricavato (l’offerta per l’iscrizione è di 5 euro – info presso Sereva Sport in via San Ciriaco o il giorno stesso della manifestazione) come sempre andrà devoluto all’Associazione Dolce Casa Onlus del reparto Pediatria dell’Ospedale di Cirié. Il ritrovo è per sabato 14 dicembre in Corso Martiri della Libertà alle ore 15.00 con appuntamento finale in Borgo Loreto, dove verranno distribuiti cioccolata calda e vin brülé a tutti i partecipanti con l’aiuto del Gruppo Alpini Cirié e la musica della Società Filarmonica Devesina. Invitiamo tutti a presentarsi alla camminata dei Babbi Natale indossando qualcosa di rosso… o di natalizio.

Altra iniziativa di solidarietà di quest’anno è l’evento “Giüté à Giüta – aiutare aiuta”: progetto a cura del duo comico Marco&Mauro che si esibirà in beneficenza venerdì 20 dicembre alle ore 21.00 in Area Remmert, via D’Oria 9, Cirié. L’incasso della serata verrà devoluto alla Fondazione Istituto Ernesta Troglia. Vendita biglietti presso l’Istituto Troglia di via Cibrario 14 (dal lunedì al venerdì, ore 9-12) o presso il negozio Diviso Due di via Fiera 28, dal martedì al sabato ore 15.30-19.30.

Ricordiamo inoltre che anche quest’anno l’Amministrazione della Città di Cirié ha dato il via all’iniziativa di solidarietà “Un regalo per te” – in collaborazione con la Caritas Parrocchiale, l’Istituto Fondazione Ernesta Troglia e con i commercianti ciriacesi che vorranno aderire – che riprende i principi del regalo sospeso che già nel 2020 aveva donato un momento speciale a tante famiglie in difficoltà.

Il funzionamento è facile: presso gli esercizi aderenti (che saranno riconoscibili dal contrassegno) tutti potranno acquistare un “regalo sospeso” del valore massimo di 30 Euro. L’esercente lo confezionerà in pacco regalo mentre il Comune di Cirié raccoglierà i doni presso i singoli esercenti e ne organizzerà la distribuzione tra i cittadini più bisognosi in collaborazione con la Caritas Parrocchiale e l’Istituto Fondazione Ernesta Troglia, nei giorni precedenti l’Epifania.

Sono invece programmati per domenica 15 e domenica 22 dicembre i mercati cittadini straordinari che offriranno in Corso e Viale Martiri della Libertà, e in un tratto di via Roma, tante occasioni regalo dalle 8.00 alle 18.00.

Sono tante inoltre quest’anno le associazioni che contribuiranno al calendario degli eventi natalizi con proprie iniziative, a cui invitiamo tutti a partecipare.

La Christina Noble Children’s Foundation ha organizzato in Piazza San Giovanni per il 14 e 15 dicembre e il 21 e 22 dicembre, dalle 10 alle 17 una serie di piccoli eventi musicali a scopo benefico.

Sabato 14 dicembre un altro momento di musica con la passeggiata della Filarmonica Devesina per le vie del centro città mentre il giorno dopo, domenica 15 dicembre, il Comitato Festeggiamenti Borgo Rossetti proporrà a grandi e piccini la “La Festa di Natale“, dalle 10 alle 18, in Piazza Caduti sul Lavoro (Piazza Rossetti).

Ricordiamo che i negozi e gli esercizi commerciali del centro storico e non solo saranno aperti anche durante tutti i weekend fino a Natale.

“Mai come ora sentiamo il bisogno di ritrovare un po’ di serenità e di sognare di nuovo, non solo per i più piccoli, ma anche per noi adulti – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – I tempi non sono semplici ma creare un’atmosfera calda e accogliente può aiutare tutti a vivere questo periodo con maggiore leggerezza. È proprio con questo spirito che abbiamo ideato il programma di eventi ‘Cirié Natale Insieme’ con cui offriremo occasioni speciali di divertimento e relax durante ogni fine settimana, tra momenti di svago, opportunità di incontro e tradizioni. Anche quest’anno, il Presepe Sotto la Neve e le luminarie saranno protagonisti, attirando visitatori da vicino e da lontano, così come i mercatini nel centro città, gli eventi musicali e gli eventi pensati per i bimbi. Ma ciò che rende unico questo Natale è il contributo di tante persone, volontari e associazioni, che hanno lavorato con impegno per rendere Cirié ancora più bella e festosa. A loro va il mio ringraziamento più sincero. Un grazie particolare anche agli Assessori Fabrizio Fossati e Barbara Re, che hanno lavorato per settimane insieme agli uffici comunali per creare nuovamente un calendario frizzante e per coordinare tutte le iniziative, dai presepi ai cori natalizi. Un pensiero di gratitudine va anche al nostro Ufficio Tecnico e a tutti coloro che, in modi diversi, hanno reso possibile questa edizione del Natale 2024. Insieme, abbiamo dimostrato che la nostra comunità sa sempre trovare la forza per regalare momenti di gioia e per pensare anche alle famiglie in difficoltà, che è l’essenza stessa di queste feste“.