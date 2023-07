Mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e turismo sonotra i principali filoni di finanziamento del Pnrr e dei fondi Europei del Next Generation Eu. Per i Comuni della Zona Ovest di Torino, con Rivoli e Venaria capofila, si sono concretizzati in 3 progetti: L.In.Es, Bike Onda e Ciclovia delle Regge: 78 km di percorsi ciclabili che ridisegneranno anche lo spazio urbano circostante. Gli studi di fattibilità dei due progetti, finanziati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e cofinanziati da Città metropolitana di Torino e dagli stessi Comuni, sono stati presentati il 12 luglio in un convegno al Castello di Rivoli.

“I comuni dell Zona Ovest e del Patto territoriale si sono immaginati lo sviluppo del loro territorio a partire da un nuovo concetto di mobilità: è un progetto ambizioso che tiene insieme da Villarbasse a Venaria e che ha l’ambizione di arrivare fino a Stupinigi” ha spiegato Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana di Torino, “La Città metropolitana in questo caso è stato l’ente di secondo livello che l’ha aiutato nella progettazione e nella fase di finanziamento iniziale”.

Il progetto L.In.Es è stato ideato come ridisegno delle grandi arterie di viabilità del territorio con l’obiettivo di rendere le infrastrutture sostenibili, multimodali, resilienti, accessibili a tutti i cittadini. Fra gli interventi trainanti il ridisegno di corso Francia come “boulevard europeo”, con l’estensione della Metro 1 fino a Cascina Vica che consentirà una riduzione del traffico e uno sviluppo di alcune direttrici verso i Comuni di Villarbasse, Rosta, Buttigliera e Alpignano, Pianezza.

BikeOnda valorizza in chiave cicloturistica l’area interessata dal torrente Ceronda, promuovendo il recupero del patrimonio storico e naturalistico presente, con particolare attenzione ai Comuni di Venaria, Druento, San Gillio, Fiano e La Cassa, tutti ricompresi nel parco La Mandria. Il terzo elemento, Ciclovia Corona delle delizie, è di collegamento trasversale ai due progetti, e si snoda lungo una direttrice che da Venaria raggiunge il Castello di Rivoli attraversando i comuni di Druento, Pianezza, Alpignano e Collegno per raggiungere Rivalta e collegarsi infine alla Palazzina di caccia di Stupinigi.

CS: Città Metropolitana di Torino