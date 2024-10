Piemonte: dalla Regione oltre 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio

La Regione Piemonte ha recentemente approvato, tramite Determinazione dirigenziale, l’assegnazione di oltre 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche. Questi fondi sono destinati a rafforzare la sicurezza e la resilienza del nostro territorio contro calamità naturali, nonché a migliorare le infrastrutture strategiche per la viabilità e la mobilità dei nostri concittadini.

«La Regione Piemonte – affermano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile e trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi – è fortemente impegnata a destinare nuovi fondi a interventi prioritari per la nostra comunità. Con questo stanziamento sosteniamo i comuni nella realizzazione di opere indispensabili per la messa in sicurezza delle proprie infrastrutture».

L’assessore Gabusi ha inoltre sottolineato l’importanza di questo finanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico. «Troppo spesso – conclude – in passato si è parlato di dissesto idrogeologico, ma la nostra amministrazione ha dimostrato coerenza, traducendo le parole in risorse concrete per gli enti locali piemontesi».

Questo è il dettaglio degli interventi per la messa in sicurezza del territorio per provincia :

Provincia di Torino (TO)

Bussoleno : Ripristino della funzionalità dell’impianto sportivo comunale, “Luigi Portigliatti”, a supporto delle attività di protezione civile – €90.000

: Ripristino della funzionalità dell’impianto sportivo comunale, “Luigi Portigliatti”, a supporto delle attività di protezione civile – €90.000 Pinasca : Rifacimento del ponte sul Rio Glesiassa – €90.000

: Rifacimento del ponte sul Rio Glesiassa – €90.000 San Mauro Torinese: Sistemazione erosione sponda sinistra del rio Rivodora, in prossimità del versante sottostante il caseggiato D del condominio il Sagittario, e ricalibratura nel tratto di valle con eliminazione della vegetazione – €61.845,8

Provincia di Alessandria (AL)

Borghetto di Borbera : Messa in sicurezza del muro di contenimento della viabilità di via Mulino in loc. Persi – 110.000 euro

: Messa in sicurezza del muro di contenimento della viabilità di via Mulino in loc. Persi – 110.000 euro Camino : Consolidamento versante sottoscarpa vicolo dei Poggi in due tratti – €85.000

: Consolidamento versante sottoscarpa vicolo dei Poggi in due tratti – €85.000 Casasco : Ripristino tracciato viabilità comunale di Via Cascina Romulin – €100.000

: Ripristino tracciato viabilità comunale di Via Cascina Romulin – €100.000 Cassine : Consolidamento scarpata di valle strada comunale Viale Simondetti con opere di sostegno – €70.000

: Consolidamento scarpata di valle strada comunale Viale Simondetti con opere di sostegno – €70.000 Ponzone : Ripristino e messa in sicurezza di due tratti di strada comunale Ciglione – Grognardo – €60.000

: Ripristino e messa in sicurezza di due tratti di strada comunale Ciglione – Grognardo – €60.000 Terzo: Consolidamento strada comunale Regione Valle mediante opere di sostegno di sottoscarpa – €60.000

Provincia di Biella (BI)

Callabiana : Ripristino del tratto di strada comunale che dalla Frazione Chiesa conduce alla Frazione Vacchione – €65.000

: Ripristino del tratto di strada comunale che dalla Frazione Chiesa conduce alla Frazione Vacchione – €65.000 Pollone : Interventi di ripristino opere trasversali e longitudinali nel Torrente Oremo in località Trotti – €40.000

: Interventi di ripristino opere trasversali e longitudinali nel Torrente Oremo in località Trotti – €40.000 Valdilana: Ripristino e messa in sicurezza del dissesto franoso occorso lungo il lato di sottoscarpa della strada comunale Via Mazzini – €95.000

Provincia di Cuneo (CN)

Dronero : Intervento di messa in sicurezza strada comunale “Vecchia dei tetti” in Loc. Olivengo – €145.000

: Intervento di messa in sicurezza strada comunale “Vecchia dei tetti” in Loc. Olivengo – €145.000 Macra : Opere di messa in sicurezza del versante per caduta massi sulla strada comunale per Villar di Macra e SP422 – €94.000

: Opere di messa in sicurezza del versante per caduta massi sulla strada comunale per Villar di Macra e SP422 – €94.000 Melle : Interventi di ripristino, consolidamento e sostegno della sede stradale – strade comunali: Loc. Sant’Eusebio e Loc. Comba – €180.000

: Interventi di ripristino, consolidamento e sostegno della sede stradale – strade comunali: Loc. Sant’Eusebio e Loc. Comba – €180.000 Vezza d’Alba: Interventi di bonifica e messa in sicurezza del versante “Rocca del Castello” – €145.000

Provincia di Novara (NO)

Lesa : Ripristino e consolidamento della strada comunale via Valle dell’Erno interessata dal movimento gravitativo – €150.000

: Ripristino e consolidamento della strada comunale via Valle dell’Erno interessata dal movimento gravitativo – €150.000 Marano Ticino : Messa in sicurezza del versante sovrastante la Strada Comunale via Costa Grande – €25.000

: Messa in sicurezza del versante sovrastante la Strada Comunale via Costa Grande – €25.000 Pella : Messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Pella-Ronco, in prossimità della frazione Ronco – €150.000

: Messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale Pella-Ronco, in prossimità della frazione Ronco – €150.000 Pogno: Messa in sicurezza e consolidamento della strada comunale che conduce al cimitero – €88.000

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

Bognanco: Ricostruzione muro di sostegno e consolidamento della strada comunale per la frazione Picciola – €160.000

Provincia di Vercelli (VC)

Fobello: Intervento di ripristino della viabilità lungo la strada comunale per frazione Torno – €120.000

Provincia di Asti (AT)