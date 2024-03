Corso di formazione per aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie

Chi sono le Guardie Ecologiche Volontarie ?

Sono volontari che offrono il loro servizio a titolo gratuito e con decreto della Prefettura sono nominate guardie particolari giurate per la tutela dell’ambiente. Non sono dotate di armi.

A chi è diretto il corso?

Il corso si rivolge ai cittadini residenti/domiciliati nella provincia di Torino, di età compresa fra i 18 e i 67 anni, in possesso del diploma di licenzia media, che intendano impegnarsi con costanza nella salvaguardia e tutela dell’ambiente.

Quando inizierà?

9 Aprile 2024.

Dove si svolgerà? Le lezioni si svolgeranno con modalità della formazione in parte a distanza ed in parte in presenza. Le lezioni teoriche potranno essere fruite in presenza presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Pininfarina sito nel comune di Moncalieri, in alternativa potranno essere fruite a distanza con sistema di videoconferenza in modalità sincrona, con verifica di presenza ed attenzione, su piattaforma Webex.

Per quanto tempo?

La durata del corso è di 3 mesi comprensivo di 90 ore di lezioni così suddivise:

. 50 ore di lezioni teoriche a frequenza bisettimanale, martedì e giovedì, in orario serale (19 – 22)

. 40 ore di lezioni pratiche di cui:

. 30 ore in uscite sui territori durante i sabati

. 10 ore in tirocinio di 3 mezze giornate al seguito delle Guardie Ecologiche Volontarie esperte, durante l’attività di servizio.

E’ previsto un esame finale di idoneità nell’ultima settimana di Giugno.

Città di Lanzo Torinese