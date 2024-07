Vino, jazz e chiaro di luna”: venerdì 26 luglio, vino e buona musica nel centro storico di Cirié. L’estate ciriacese continua.

L’estate ciriacese prosegue venerdì 26 luglio 2024 con un appuntamento che animerà le vie del centro con musica di qualità e buon vino, nei numerosi esercizi pubblici di Cirié che aderiscono all’iniziativa.

La manifestazione “Vino, jazz e chiaro di luna”, arrivata alla settima edizione e organizzata dalla Città di Cirié in collaborazione con Ascom, abbinerà nuovamente musica jazz & blues alle degustazioni di vini, proposti dai vari esercizi pubblici del centro città.

Si potrà così vivere Cirié in una maniera inconsueta, passeggiando per le vie del centro con diversi negozi aperti fino a tardi in occasione dei saldi estivi, alla ricerca di eccellenze vinicole, accompagnati da un suadente sottofondo musicale, che vede la direzione artistica dell’associazione Haven’t Heart, già organizzatrice della rassegna “Jazz Around the Clock”.

Ad esibirsi quest’anno saranno cinque gruppi jazz&blues dall’ampio e diversificato repertorio: Emy Spadea Soulful Project Duo (jazz) a partire dalle ore 20.30 in via Vittorio Emanuele II angolo via Sismonda; YGB Quartet (jazz, swing) dalle 20.45 in via Vittorio Emanuele II davanti alla Chiesa di San Giuseppe; Distilleria Manouche (jazz manouche) a partire dalle 21.15 in via Vittorio Emanuele II, zona Loreto; Sonic Shuga (rock, blues) dalle 21.30 in via Vittorio Emanuele II angolo via Cavour; T.F.B. Band (soul, R&B) dalle ore 22.30 in Piazza San Giovanni.

“Siamo contenti di poter nuovamente ospitare – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – questa bella iniziativa che ormai da sette anni richiama a Cirié tanti appassionati di musica jazz, blues e soul così come semplici turisti ed estimatori del vino di qualità, di produzione piemontese ma non solo. Grazie anche alla collaborazione di associazioni e commercianti, abbiamo potuto nuovamente realizzare un evento di ampio respiro, coinvolgente ed atteso. L’estate ciriacese è un continuo di appuntamenti, veramente per tutti i gusti e le età e siamo molto contenti dell’ampio successo che sta riscontrando: segno che le persone amano vivere Cirié in tutti i suoi aspetti e godersi la nostra bella città da mattino a sera, nel centro storico vero e proprio come nel viale che abbiamo appena finito di riqualificare e che presto apriremo in via ufficiale”.

“La musica è uno dei punti centrali del nostro programma estivo – aggiunge l’Assessore alle Manifestazioni Fabrizio Fossati – e dopo i djset della Notte Bianca la proposta cambia e vira verso i successi intramontabili del jazz e del blues. Grazie all’associazione Haven’t Heart per la programmazione varia e interessante e grazie alla collaborazione degli esercizi commerciali che contribuiranno alla realizzazione della serata”.