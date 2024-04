Torna “Pinerolo in sella” per la Fiera di Primavera

Torna domenica 28 aprile 2024 a Pinerolo (TO) l’appuntamento con la Fiera di Primavera e con “Pinerolo in sella” il grande evento legato all’equitazione che giunge quest’anno alla seconda edizione.

Il successo del 2023 ha moltiplicato le adesioni e in questa nuova edizione arrivano a 300 i banchi dei commercianti su Corso Torino e Stradale Fenestrelle per una passeggiata all’insegna dello shopping lunga oltre 2 km. La Fiera è organizzata dalla Città di Pinerolo con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, la collaborazione di Proloco Pinerolo e di numerose realtà e associazioni del territorio.

La seconda edizione di Pinerolo in Sella eredita un’alta adesione di partecipazione sia dei circoli ippici del territorio che da fuori regione. Presenti i “Cavalieri Maremmani” che renderanno l’edizione 2024 l’inizio di una serie annuale di presentazione morfologica e attitudinale delle diverse razze equine.

I “Butteri” faranno conoscere a tutti i livelli, gli usi e i costumi della cultura maremmana e le peculiarità di questa razza. La giornata equestre si aprirà alle 10.00 con una sfilata di 16 mini pony Falabella per tutto il lungo percorso della “Fiera di Primavera” in Corso Torino accompagnati dalla Banda La Vigoneisa con le Majorette – destinazione Piazza D’Armi per l’inaugurazione con l’alzabandiera a cura dell’ANA Sezione di Pinerolo alla presenza delle autorità che saranno accolti dai 120 cavalli presenti e in parata bordo campo.

Per “Pinerolo in sella” saranno i numerosi circoli ippici a presentare sino a sera, le varie esibizioni, caroselli e dimostrazioni equestri, alternandosi al gruppo dei “Butteri della Maremma” con l’ingresso in campo e con il coinvolgimento, in alcune esibizioni del pubblico presente. Nell’area dedicata al “Battesimo della Sella” troveremo i bravi ed addestrati pony per i più piccini, ma anche cavalli per soddisfare gli adulti.

Una ulteriore area sarà dedicata all’ippoterapia presieduta da educatori professionali in interventi assistiti e ludici con animali. Qui sarà promosso il progetto geo-kepri “Una sella per tutti” dall’associazione Prendimi per Mano. Presente un idoneo cavallo e una nuova e particolare sedia “a cavallo” per persone con disabilità. Allieteranno la cavalcata, a sostegno dell’iniziativa benefica, i Supereroi dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Le piazze del centro città avranno ognuna una propria identità: Piazza San Donato sarà occupata dai banchi della Mostra Mercato della Carta e del Vinile; l’appuntamento per i più piccoli Bimbinfiera porterà le macchine a Pedali in Piazza Santa Croce, i Giochi Giganti in legno per adulti e bambini su piazza San Donato e “Le P’tit Veló.

Aspettando il Tour de France” con percorsi in bici, triciclo, giochi cavalcabili in Piazza Facta. Grande Luna Park in Piazza Terzo Alpini; Street Food Festival in Largo Lequio. Sotto i viali di Piazza Vittorio Veneto i banchi di Fiori e Primizie con i produttori agricoli e florovivaisti e i piccoli artigiani e hobbisti dell’edizione primaverile di Mani Creative.

Grazie alle visite guidate sarà possibile scoprire vari angoli e le storie di Pinerolo: due Welcome Tour® Pinerolo per scoprire storie ed angoli nascosti della città – una visita tra arte e artigianato con un laboratorio di Calligrafia presso Nodo Concept Space e un tour in bicicletta; visite guidate gratuite al Museo Storico dell’Arma di Cavalleria dove saranno presenti i figuranti dell’Associazione Maschera di Ferro di Pinerolo in abiti seicenteschi per ricordare la Pignerol della terza dominazione francese; La visita guidata al campanile di S. Maurizio per scoprire Pinerolo dall’alto.

Infine, grazie all’applicazione Chiese a Porte Aperte sarà possibile visitare la chiesa di S.Maria Liberatrice (Sant’Agostino) e la mostra “La Piazzaforte. La Pinerolo che fu francese per 120 anni” con un video di Alessandro Barbero che illustra il percorso. Infine, musica a Nodo Concept Space con il concerto del Duo Cannillo/Delzant con brani dal Tango Argentino, al jazz e allo swing.

La Fiera è organizzata dalla Città di Pinerolo con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino. Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Proloco Pinerolo, Turismo Torino e Provincia, Associazione Nodo, Associazione Opificio 121, Associazione Maellum, Museo Storico Arma di Cavalleria, Associazione Storico Culturale La Maschera di Ferro; Associazione Ar.Co, Comitato per un Centro Storico Vivibile, Consorzio Vittone ETS, Made in Pinerolo, CNA Pinerolo, Associazione Commercianti Pinerolo, Coldiretti e Cia Agricoltori.