Moncalieri Basketball e Nuova Pallacanestro Marsala annunciano una nuova collaborazione. Le due società hanno formalizzato una partnership biennale finalizzata al potenziamento delle rispettive strutture dal punto di vista tecnico e organizzativo.

Moncalieri Basketball

è una realtà di riferimento della pallacanestro nel territorio piemontese, con più di cinquant’anni di storia e oltre mille tesserati. La società include al suo interno la prima squadra femminile, che milita in Serie A2, e ha diciassette squadre giovanili e un settore minibasket a testimonianza dell’impegno verso la formazione sportiva e sociale di atlete e atleti.

La Nuova Pallacanestro Marsala

è una delle società principali del basket in Sicilia. Nel corso degli anni ha raggiunto importanti traguardi, tra cui la partecipazione al campionato di Serie A2 maschile. La sua squadra principale, che gioca nella Serie C maschile, è affiancata da un settore giovanile completo che copre tutte le fasce di età, dall’Easybasket fino all’Under 19 con circa 400 tesserati.

L’accordo tra le due società sarà pluriennale e coinvolgerà entrambi i settori, femminile e maschile. In particolare, Moncalieri Basketball fornirà supporto tecnico alla Nuova Pallacanestro Marsala nella formazione degli allenatori e degli atleti. La Nuova Pallacanestro Marsala promuoverà tutte le iniziative di Moncalieri Basketball, diventando così il suo punto di riferimento esclusivo su tutto il territorio siciliano. Entrambe le società garantiranno un interscambio di allenatori e atleti per partecipare ad allenamenti e attività di formazione professionale nelle rispettive sedi.

Julio Trovato, direttore generale di Moncalieri Basketball:

«Siamo soddisfatti di aver concretizzato l’accordo con la Nuova Pallacanestro Marsala, una realtà solida, radicata nel territorio siciliano e con cui condividiamo gli stessi valori. Abbiamo stretto questa partnership per favorire lo scambio di talenti e competenze tecniche tra le due società con l’obiettivo ultimo di contribuire sempre di più allo sviluppo della pallacanestro a livello nazionale. Questo accordo ci consentirà di ampliare la nostra area d’interesse e di realizzare progetti importanti, capaci di arricchire gli atleti lungo tutto il loro percorso di crescita».

Giuseppe Grillo, presidente della Nuova Pallacanestro Marsala:

«Con l’accordo che ufficializziamo oggi con gli amici di Moncalieri Basketball, la Nuova Pallacanestro Marsala esce dai confini regionali per proiettarsi come società sportiva che guarda a tutto il territorio nazionale per la crescita dei propri atleti e del movimento cestistico siciliano. L’accordo permetterà ad entrambe le società di supportarsi a vicenda sia per quanto riguarda l’aspetto sportivo, ampliando per i nostri atleti le possibilità di intraprendere una carriera cestistica di livello professionistico, ma anche a rinforzarsi a livello tecnico ed organizzativo».

Questa collaborazione rappresenta una significativa opportunità di crescita per entrambe le realtà, che potranno contare sulle rispettive risorse per promuovere lo sviluppo e la diffusione della pallacanestro.