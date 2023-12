La Notte delle Bolle a Torino

Dopo il successo delle scorse edizioni, anche per il 2023 torna La Notte delle Bolle, evento che permetterà a tutti i torinesi e ai turisti di assaporare il meglio delle bollicine piemontesi. Non è peraltro un caso che un evento di così elevata importanza si tenga proprio a Torino: la prima spumantizzazione d’Italia è infatti avvenuta proprio in Piemonte quando, intorno alla fine del ‘700, la Real Casa di Savoia incaricò i fratelli Cinzano di recarsi in Francia per carpire i segreti della produzione dello Champagne, da replicare nei vigneti delle zone di Santo Stefano Belbo e Santa Vittoria d’Alba.

Con un patrimonio storico e culturale così vivace e profondo, non sorprende, dunque, che le bollicine piemontesi siano state in grado di aggiudicarsi un evento loro dedicato: una degustazione aperta al pubblico, giunta oramai alla sua quarta edizione, che venerdì 15 dicembre alle ore 119 vedrà coinvolte più di 20 cantine in una serata unica nel suo genere.

Per partecipare all’evento è sufficiente registrarsi compilando un form online sul sito internet ufficiale della manifestazione, all’indirizzo shop.tobevents.it. Il costo del biglietto è pari a 30 euro e comprende anche la degustazione di 10 calici di bollicine a scelta tra più di 20 produttori presenti. Durante la serata sarà anche possibile scegliere tra una selezione di piatti da acquistare presso gli street food presenti all’evento.

Si ricorda a tutti gli interessati che la degustazione dei calici dei produttori di vino terminerà alle ore 22.30 e che non è previsto il rimborso in caso di mancato completamento della tessera con le degustazioni. Rammentiamo che la prenotazione all’evento è obbligatoria perché i posti sono limitati, e che non sono previsti posti a sedere assegnati, ma sedute sparse libere.