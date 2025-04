Vacanze di Pasqua in bacheca: torna la Serie A! Il massimo campionato italiano di futsal riparte con stile: al Pala Maggiore di Leinì va in scena il big match tra L84 Torino e Napoli Futsal. Le telecamere di Sky Sport sono pronte per immortalare una sfida che lo scorso anno fu un’epica tripla battaglia. Gara Tre della semifinale Scudetto ne è la prova lampante: lotta, rimonte, contro-rimonte e supplementari da cardiopalma.

Quindi venerdì 25 aprile il mondo del futsal piemontese riempirà il Pala Maggiore per godersi la sfida da sogno tra verdeneri ed azzurri. Entrambe le squadre sono già sicure di avere un posto ai Play Off, ma il big match sarà un preambolo della corsa verso lo Scudetto. Inoltre ogni punto è fondamentale per trovare il miglior piazzamento possibile in vista degli accoppiamenti dei quarti di finale Play Off.

Appuntamento segnato! Fischio d’inizio venerdì 25 aprile alle 20:30 al Pala Maggiore di Leinì e in diretta su Sky Sport