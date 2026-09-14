Torna la Sagra della Patata a Sauze d’Oulx

Una giornata dedicata ai sapori e alle tradizioni della montagna. Domenica 20 settembre torna nel cuore di Sauze d’Oulx la “Sagra della Patata di Montagna”, appuntamento dedicato alla scoperta delle tante varietà della gustosa e genuina patata di montagna, con un menù itinerante nei locali del paese, animazione musicale itinerante con l’”Equipe du Folk” e mercatino d’Autunno.

Al centro della manifestazione ci sarà la Patata di Montagna De.Co. del Comune di Sauze d’Oulx, una delle eccellenze del territorio, protagonista di una giornata che unisce gastronomia, produzioni locali e valorizzazione delle tradizioni alpine.

L’appuntamento sarà arricchito dall’animazione musicale itinerante del gruppo “Equipe du Folk” che suonerà in giro per il centro storico del paese. Un’occasione per passeggiare nel centro del paese, scoprire le bellezze locali e acquistare le patate di Sauze d’Oulx insieme alle altre specialità del territorio.

Come negli ultimi anni, la formula della sagra propone un percorso gastronomico attraverso i ristoranti aderenti, con piatti a base di patate e prodotti della tradizione.

“Anche quest’anno la Sagra della Patata di Montagna torna con una formula che negli ultimi anni ha riscosso grande successo – spiega l’assessore al Turismo Davide Allemand –. La collaborazione con i ristoranti del paese ci permette di proporre un percorso gastronomico alla scoperta delle tante varietà della patata di montagna, mentre il mercatino completa la giornata con le produzioni locali. Dopo il successo dello scorso anno con le fisarmoniche, quest’anno avremo l’Equipe du Folk ad animare la nostra sagra. È un appuntamento a cui teniamo particolarmente, perché unisce la valorizzazione della nostra Patata De.Co. alla possibilità di vivere il centro di Sauze d’Oulx in un’atmosfera di festa, tra sapori e tradizioni della montagna. Ringraziamo i ristoratori, i produttori e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell’iniziativa in primis il Consorzio Fortur e la Pubblica Assistenza”.

Il menù itinerante prevede il via da piazza Assietta, dove al gazebo della Pubblica Assistenza verrà rilasciato il buono per il percorso enogastronomico con in aggiunta la bottiglietta d’acqua, il calice per il vino.

“Tartiflette”, “Gnocchi di patate con toma di alpeggio o pesto di rucola”, “Raclette”, a chiudere il percorso gastronomico non può mancare il dolce che sarà la “Crostatina artigianale”.

Per quanto riguarda il vino si potrà degustare presso in piazza Assietta e lungo il percorso.

I prezzi del menù rimangono invariati rispetto agli anni scorsi: il menù adulti è fissato a 23 euro sino alle ore 17 di sabato 19 settembre, che diventano 25 euro il giorno della sagra in piazza Assietta presso il gazebo della Pubblica Assistenza, mentre il menù bimbi è fissato a 12 euro fino ai 10 anni computi.

La prevendita dei menù è disponibile sino alle ore 17 di sabato 19 settembre, presso l’Ufficio del Turismo di viale Genevris, telefono 0122 858009, email info.sauze@turismotorino.org. Il giorno della manifestazione i buoni saranno disponibili presso il gazebo della Pubblica Assistenza.

La Sagra della Patata di Montagna è promossa dal Comune di Sauze d’Oulx, in collaborazione con il Consorzio Fortur, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali e offrire a residenti e visitatori una giornata alla scoperta dei sapori e delle tradizioni della montagna.