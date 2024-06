Chivasso, al via la seconda edizione del Festival “Canali”

Domenica 16 giugno torna a Chivasso la seconda edizione di “Canali”, il festival nato lo scorso anno all’interno del progetto del Distretto Urbano del Commercio e incentrato sulla valorizzazione del territorio, attraverso lo sport e la promozione turistica.

Il nome rimanda al Canale Cavour, la straordinaria opera idraulica di origine ottocentesca divenuta simbolo della città di Chivasso e dell’intero territorio circostante, ma anche un richiamo ai canali di comunicazione, imprescindibili strumenti di informazione, ascolto e confronto.

Dopo l’esordio del 2023 con focus sull’atletica, tema del festival, quest’anno, sarà il cicloturismo. Infatti, nel 2024 il Piemonte è stato e sarà protagonista di importanti manifestazioni ciclistiche. Tra le più note, ricordiamo il Giro d’Italia, che ha debuttato il 4 maggio con partenza dalla Reggia di Venaria ed arrivo della prima tappa a Torino, e il Tour de France, che il 1° luglio approderà proprio a Torino.

Il Sindaco di Chivasso, insieme all’assessora al Turismo ed al Commercio, all’assessore alla Cultura e allo Sport e all’assessore all’Ambiente ricordano che il cartellone di eventi estivi trova nella seconda edizione del Festival Canali un’ouverture di rilievo nell’offerta culturale che la Città di Chivasso sta predisponendo. La collaborazione consolidata della Giunta produrrà una serie di iniziative di rilievo in cui entreranno in circolo le tematiche della mobilità sostenibile, l’interesse turistico, la tradizione sportiva. Tutti elementi di una nuova visione culturale finalizzata a promuovere il tessuto imprenditoriale del Distretto Urbano del Commercio.

Gli appuntamenti previsti all’interno del Festival Canali saranno tre

Si inizierà domenica 16 giugno alle ore 15.30, Pagine alvento presenta il libro “L’ultima volta che se n’è andato Pantani”, scritto e pubblicato in occasione del ventennale della scomparsa di Marco Pantani. L’autore Gino Cervi dialoga con un ospite d’eccezione, Claudio Chiappucci detto “El Diablo”, già ciclista professionista con un palmarès di livello: una Milano-Sanremo, due Giri del Piemonte, tre tappe al Tour de France ed una tappa al Giro d’Italia che, peraltro, ha vissuto anche quest’anno da capitano di un team del “Giro E”.

L’evento si svolgerà presso Piazza C. A. Dalla Chiesa e in caso di maltempo il teatrino civico.

Alle ore 18.00, invece, presso Piazza C. A. Dalla Chiesa, si terrà la tavola rotonda “La strada si-cura. Vivere lo spazio pubblico tutelando l’ambiente e le persone”, moderata da Alberto Dolfin, ufficio stampa Olimpiadi Milano Cortina 2026 e giornalista “La Stampa” e “Il Corriere dello Sport-Stadio”. Dialogheranno Elisa Gallo, giornalista e consigliera FIAB Italia, Maria Cristina Caimotto, ecolinguista e autrice di “Discourses of Cycling, Road Users and Sustainability” e Sonia Cambursano – Consigliera Città Metropolitana di Torino e sindaca di Strambino.

L’ultimo appuntamento che si svolgerà alle ore 21, sarà il Teatro a Pedali “L’altro mondo – piccole storie di cambiamento”, una modalità innovativa per promuovere la sostenibilità, creando un coinvolgimento attivo della cittadinanza. Il Teatro a Pedali, come suggerisce il nome, nasce proprio per alimentare gli spettacoli teatrali. Tutte le produzioni toccano i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale e trovano quindi un perfetto abbinamento con questo format, che consente agli spettatori di essere direttamente protagonisti.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e ad accesso libero.