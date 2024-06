“Missione Priscilla” con Vladimir Ježić al Perempruner

Il vero e il falso, l’interiore e l’esteriore, naturale e costruito, maschile e femminile, improvvisato e coreografato, privato e pubblico. Concetti opposti si incontrano, incrociano e intrecciano in uno spazio artistico unico chiamato Missione Priscilla, che sarà presentato da Vladimir Ježić in anteprima al Teatro Perempruner di Grugliasco, in piazza Giacomo Matteotti 39, sabato 29 giugno alle ore 21, nell’ambito della stagione teatrale della Città di Grugliasco organizzata dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice.

Prendendo ispirazione dall’iconica opera cinematografica Priscilla la regina del deserto, questo spettacolo, ancora in evoluzione e sviluppo, esplora la complessa natura dell’identità dell’artista, che parte da ciò che è nella vita quotidiana per arrivare alla sua versione più spettacolare e favolosa presentata sul palcoscenico. Quello che è, che vorrebbe e che potrebbe essere, come anche quello che è negli occhi dei spettatori. Missione Priscilla, una stravagante, pomposa sfilata haute couture sul confine tra il volto e la maschera, piena di colori, emozioni, sarcasmo, commedia, poesia visiva, bellezza e meraviglia che vanno oltre le etichette e gli stereotipi di genere.

Vladimir Ježić, artista di circo contemporaneo, danzatore e artista visivo croato, nato nel 1989 a Fiume (Croazia) si è laureato in pedagogia dell’arte, dipartimento pittura e video, nel 2012 presso L’Accademia di Arti Applicate a Fiume. Dal 2007 fa parte dell’associazione di arti performative Prostor Plus Association di Fiume, dove inizia la sua formazione in danza contemporanea e realizza le sue prime esperienze in scena come performer e autore. Entra in contatto con il mondo del circo nel 2009 attraverso i workshop di tessuti aerei di Nikolina Komljenovic e Nives Soldičić a Fiume.

Continua la sua formazione nel circo e nella danza con workshop e laboratori fino il 2013 quando si iscrive all’Accademia Cirko Vertigo, diplomandosi nel 2015 e specializzandosi in trapezio fisso. Dal 2015 lavora per la Fondazione Cirko Vertigo, oltre che come performer e artista, anche come insegnante di discipline aeree nei corsi amatoriali e poi, dal 2018, come docente di teatro fisico nel Corso di laurea per artista di circo contemporaneo. Dal 2019 fa parte della compagnia blucinQue diretta da Caterina Mochi Sismondi, con la quale ha preso parte agli spettacoli Vertigine di Giulietta, Gelsomina Dreams, Effetto Marilyn, Coppelia Project. Nel 2020 realizza la sua prima residenza artistica come autore, con lo spettacolo The Serpent of Old, portato in scena nel 2021. Nel 2023/24 è protagonista del solo Missione Priscilla.