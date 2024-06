A Torino la prima edizione del Rock Garden Fest

Una novità nel panorama musicale torinese. Nasce, infatti, il “Rock Garden Fest” che nella cornice dei Docks Dora porterà sul palco il meglio delle nuove proposte della musica di Torino.

Una line up ricca di talento con il “rock per mamme” degli Absenthee, gli Edamame freschi del singolo “Butterfly”, l’energia degli Eden 4 All, il “rock troppo italiano”Aurora Motel e il postgrunge degli Portal Minds. A chiudere la serata saranno i Dionysian che arrivano dai concerti all’Hard Rock Cafè di Monaco e al Whisky a Go Go di Los Angeles.

La serata ideale per conoscere il sound rock torinese e per divertirsi in compagnia. “L’idea del Festival nasce dalla voglia di unire diverse realtà della scena musicale torinese sfruttando lo spazio dei Docks Dora che è la casa di molte di queste band.” – spiegano gli organizzatori – “Vogliamo mettere in risalto quello che è il sound che sta venendo fuori a Torino facendoci conoscere a un pubblico sempre maggiore”.

Dove – Appuntamento ai Docks Dora Via Valprato 68 a Torino.

Orari – Apertura cancelli ore 18

Ingresso – Offerta libera a partire da 5 euro.

Per info – Per maggiori informazioni rockgardenfest@gmail.com