“Jazz is Dead!” al Bunker di Torino

Jazz is Dead! vive i suoi tre giorni consecutivi al Bunker di Torino. Sabato 25 maggio ci sono il ritmo, i canti, il rap, la lotta e la memoria, il sabato di Jazz is Dead è dedicato ai mondi lontani, profumi inebrianti traslati in musica, storie raccontate in rima e chitarre urlanti. Si viaggia dal Camerun di Cindy Pooch alla Nigeria di Aunty Rayzor, dall’Egitto di Le Cri du Caire al gnawa psichedelico degli I Hate My Village fino alle storie ancestrali delle sette generazioni di Dave Okumu. Si continua con i balli nella notte con i beat di Dj Haram, il “post-tutto” degli Optimo (Espacio) fino alla chiusura con l’indiscussa regina della drum’n’bass Dj Storm.”

13:30 TIMPANI laboratorio

16:00 doors

17:00 CINDY POOCH palco esterno

18:30 LE CRI DU CAIRE palco esterno (in collaborazione con TJF)

20:00 DAVE OKUMU & THE 7 GENERATIONS palco esterno

21:30 I HATE MY VILLAGE palco esterno

23:00 AUNTY RAYZOR club

00:00 DJ HARAM club

01:30 OPTIMO (ESPACIO) club

03:30 DJ STORM club

Timpani

Sabato 25 e domenica 26 dalle ore 13 prenderà piede il format di music-forum Timpani. Un’esperienza di ascolto partecipativa che promuove una modalità di fruizione musicale basata sull’approfondimento e il confronto reciproco come strumenti di community-making culturale. Ogni partecipante può proporre un album musicale, presentandolo al gruppo che, democraticamente, attraverso il voto, verrà scelto e ascoltato per intero. Al termine dell’ascolto la platea si confronta dialogando a partire dalle proprie impressioni. Il format nasce per promuovere l’ascolto collettivo, la semplicità e l’accessibilità garantendo uno spazio sicuro e confortevole di ascolto e condivisione, un’oasi di ozio e partecipazione giocosa in cui ci si riappropria del tempo per ascoltare e ascoltarsi.

Come accedere ai tre giorni al Bunker di Torino

Le prenotazioni online sono esaurite ma ci sarà sempre modo di entrare al Bunker, ogni giorno, arrivando presto e/o mettendosi in coda. Si è scelto di non rendere prenotabili online tutti i posti, per non dover lasciare fuori delle persone a favore di altre prenotate ma che magari arriveranno a serata inoltrata. Quelli di Jazz is Dead! non sono “biglietti” ma prenotazioni riservate alle socie e ai soci Arci che danno diritto a un primo ingresso. Qualora si raggiungesse la capienza massima, ogni persona che uscirà dall’area festival consentirà a una nuova di entrare. La partecipazione a Jazz is Dead! non si compra: si vive, attraversandolo, insieme.

Sinoira Modificata Sound System

Sinoira Modificata è l’appuntamento annuale all’interno di Jazz is Dead! curato da Dualismo Sound e Pho Bho Records. Le due label uniscono le loro proposte musicali ed editoriali per tre giorni di live e dj set, sostenuti da un market dove si incontrano etichette indipendenti e realtà editoriali. I dj e produttori coinvolti nel progetto si occuperanno della sonorizzazione durante i cambi palco per garantire il flusso continuo dell’esperienza del festival! Feat. Quanta Qualia (live), Prato fiorito (campo minato) (live), Spettro Residents, Pietro Michi (live), Orree, Sunny Crypt, Nocturnal Phase (live), Andrea Manzi, Dualismo Sound, Federico Spini, Tundra, Matteo Coffetti, Kakofonico.

Area chill

All’interno dell’area festival sono presenti due operatori al servizio dell’intrattenimento sicuro. Il Progetto Itinerante Notturno (PIN), servizio di prossimità dell’ASL Città di Torino, per la prevenzione e la riduzione dei danni e dei rischi legati all’uso di alcol e altre sostanze psicotrope, aumentando la consapevolezza e promuovendo forme di consumo più responsabili, attraverso un contatto informale che garantisce l’anonimato. Argine Notturno è il progetto di supporto psicologico nato durante gli eventi notturni al Magazzino sul Po. L’equipe di Cactus Psicologia sarà presente al festival allo scopo di fornire una prima accoglienza ed effettuare attività di informazione e assistenza legate alla promozione di comportamenti sicuri e responsabili verso sé e verso l’altro.